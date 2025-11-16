Wirbel um WCs an Schule: „Es ist eine absurde Situation“ – keine Türen an Jungstoiletten

Wegen Vandalismus fehlten an einigen WCs in der Realschule in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) Türen. Die CDU ist empört, die Rektorin betont: die Intimsphäre war stets gewahrt.
Es kommt nicht von ungefähr, dass das WC gerne als stilles Örtchen bezeichnet wird. Wahrscheinlich möchte jeder gerne seine Ruhe haben, wenn er einem zutiefst menschlichen Bedürfnis nachkommt. An der Realschule in Remseck-Pattonville war das jedoch längere Zeit nicht uneingeschränkt überall garantiert. Bei einigen Jungstoiletten waren teilweise beschädigte Türen abmontiert, aber nicht gleich wieder ersetzt worden. Betroffen waren laut Stadtverwaltung zwei Kabinen im Anbau und weitere in der Mehrzweckhalle.