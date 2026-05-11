Wirbel um Biontech und Curevac: Biofirmen in Tübingen geht die Puste nicht aus

Kleinere Unternehmen steigern Umsatz und überlegen Erweiterungen. Auch etliche Mitarbeiter von Curevac könnten eingestellt werden.
Auch wenn es Curevac in Tübingen vielleicht bald nicht mehr gibt – ein Abschied von der Biotechnologie in Tübingen wäre das nicht. „Für 2026 rechnen wir mit steigenden Erlösen“ sagt Dirk Biskup, der Chef des Tübinger Biotechnikunternehmens Cegat. Im vergangenen Jahr war mit 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von 50 Millionen Euro erzielt worden. Der seit Jahren positive Trend hält also an. Cegat schreibt schwarze Zahlen und zahlt auch Gewerbesteuer – nicht selbstverständlich für ein Biotech-Unternehmen. Cegat untersucht die DNA von Personen auf Fehler, die unter Umständen schlimme Krankheiten verursachen. Und zudem Biotech- und Biopharma-Unternehmen bei medizinischen Studien unterstützt. Erst vor zwei Jahren wurden 25 Millionen Euro in ein Gebäude für 500 Beschäftigte gesteckt. Neben den 220 Beschäftigten von Cegat arbeiten dort auch 230 Mitarbeiter des Zentrums für Humangenetik von Saskia Biskup. „Es gibt derzeit erste Überlegungen, den Standort weiter auszubauen“, erklärt Dirk Biskup.