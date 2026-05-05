„Wir sind nicht nur Schlagzeilen“ – Blogger meldet sich weinend von Hantavirus-Schiff

Der Reiseblogger Jake Rosmarin sitzt auf dem Quarantäne-Schiff MV Hondius fest. In einem emotionalen Video schildert er nun die quälende Ungewissheit auf dem Kreuzfahrtschiff.
Normalerweise nimmt uns Jake Rosmarin mit an die entlegensten und faszinierendsten Orte der Welt. Der Reisebüro-Mitarbeiter und Content Creator aus Florida ist ein Spezialist für Natur- und Wildtierreisen. Ob Pinguine in der Antarktis oder die raue Natur auf Tristan da Cunha – Jakes Bilder wecken Fernweh. Doch seine aktuelle Expedition auf der MV Hondius ist zum Albtraum geworden.