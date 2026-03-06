Wir halten uns den Rücken frei: Bettina Zimmermann spricht über ihr Leben als Patchwork-Mutter

Bettina Zimmermann kehrt mit "Zwei Frauen für alle Felle" als Tierärztin Dr. Maja Freydank ins Erste zurück. Im Interview spricht die Schauspielerin über kuschelnde Pferde am Set und den Balanceakt zwischen Patchwork-Familie und Schauspielberuf.
Mit "Zwei Frauen für alle Felle: Pferdeliebe" (6. März, 20:15 Uhr, das Erste) kehrt Tierärztin Dr. Maja Freydank (Bettina Zimmermann, 50) gemeinsam mit ihrer jungen Kollegin Julia Kramer (Meriel Hinsching, 33) auf den Bildschirm zurück - und mitten hinein in einen Konflikt zwischen Tierwohl, Profitgier und Leistungsdruck im Reitsport. Als ein verletztes Turnierpferd in ihrer Naumburger Praxis landet, geraten die idealistischen Veterinärmedizinerinnen nicht nur mit einem ehrgeizigen Konkurrenz-Tierarzt und knallharten Geschäftsinteressen aneinander, sondern auch an persönliche Grenzen: finanzielle Sorgen, familiärer Balanceakt und ein belastendes Geheimnis, das Julia mit sich trägt.