Bange Stunden für Hip-Hop-Star Lil Jon: Sein 27-jähriger Sohn Nathan Murray Smith, besser bekannt als DJ Young Slade, wird seit Dienstagmorgen in Georgia vermisst. Die Polizei hat eine Suchaktion gestartet. Die Familie bittet um Gebete für seine sichere Rückkehr.
Der Musiker und TV-Star Nathan Murray Smith (27), besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Young Slade, wird seit Dienstagmorgen vermisst. Er ist der Sohn von Grammy-Gewinner Lil Jon (55), der mit bürgerlichem Namen Jonathan Smith heißt. Die Polizei von Milton im US-Bundesstaat Georgia hat am 3. Februar eine offizielle Vermisstenmeldung herausgegeben, wie unter anderem der Sender Fox 5 Atlanta auf seiner Webseite berichtet.