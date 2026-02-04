Bange Stunden für Hip-Hop-Star Lil Jon: Sein 27-jähriger Sohn Nathan Murray Smith, besser bekannt als DJ Young Slade, wird seit Dienstagmorgen in Georgia vermisst. Die Polizei hat eine Suchaktion gestartet. Die Familie bittet um Gebete für seine sichere Rückkehr.

Der Musiker und TV-Star Nathan Murray Smith (27), besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Young Slade, wird seit Dienstagmorgen vermisst. Er ist der Sohn von Grammy-Gewinner Lil Jon (55), der mit bürgerlichem Namen Jonathan Smith heißt. Die Polizei von Milton im US-Bundesstaat Georgia hat am 3. Februar eine offizielle Vermisstenmeldung herausgegeben, wie unter anderem der Sender Fox 5 Atlanta auf seiner Webseite berichtet.

Der 27-Jährige verließ demnach gegen 6 Uhr morgens fluchtartig sein Zuhause und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Besonders besorgniserregend: Er hatte kein Mobiltelefon bei sich und könnte laut Polizeiangaben desorientiert sein. Die Behörden betonen jedoch, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe - die Sorge gelte allein dem Wohlergehen des jungen Musikers.

Familie bittet um Privatsphäre

Ein Sprecher von Lil Jon wandte sich mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit. "Die Familie bittet zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre", erklärte er gegenüber "TMZ". "Wir bitten auch um anhaltende Gebete, dass Nathan sicher nach Hause kommt. Vielen Dank."

Der Grammy-prämierte Rapper Lil Jon prägte in den frühen 2000er-Jahren den legendären Crunk-Sound Atlantas und galt zu dieser Zeit als einer der bekannteste Hip-Hip-Künstler der USA. Auch als Schauspieler machte er einige Gehversuche und spielte unter anderm auch in "Scary Movie 4" mit. Gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau Nicole Smith hat er DJ Young Slade als einzigen Sohn. Das Paar heiratete 2004 und gab im Februar 2024 seine einvernehmliche Trennung bekannt.

Aufstrebender Künstler tritt in Vaters Fußstapfen

DJ Young Slade hat sich längst einen eigenen Namen in der Musikszene erarbeitet. Im März 2025 veröffentlichte er seine Single "Feels", und im vergangenen Jahr war er in der MTV-Reality-Serie "Family Legacy" zu sehen, die die Geschichten der Kinder einflussreicher Musiker beleuchtet. In Interviews betonte er stets, wie stolz er auf das Erbe seines Vaters sei - und dass er dieses auf seine eigene Art fortführen wolle.