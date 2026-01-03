Winterwetter in Baden-Württemberg: Unfälle mit Verletzten bei Schnee und Glätte im Südwesten

Ein Wagen mit Sommerreifen, ein schwer verletztes Mädchen und ein Fahrer, der trotz eines Unfalls zur Arbeit fährt: Bei Winterwetter kommt es stellenweise zu Chaos auf den Straßen.

Bei Schnee und Glätte ist es in Baden-Württemberg zu Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 15 Jahre altes Mädchen bei Willstätt (Ortenaukreis) am Freitagabend bei einer Kollision auf glatter Straße schwer verletzt. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beim Abfahren von der Bundesstraße geriet dabei ein 41 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn - und kollidierte fast frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Alle sieben Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Im Neckar-Odenwald- und im Main-Tauber-Kreis rückte die Polizei nach eigenen Angaben seit Freitagabend zu 46 Einsätzen aus. Auf glatter Straße geriet etwa in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Sein Wagen stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Beifahrer erlitt laut Polizei vermutlich einen Beckenbruch und kam in ein Krankenhaus. Bei anderen Unfällen rutschten Lastwagen quer über die Straße und kamen zum Stehen - was teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Mann fährt zur Arbeit – trotz Unfalls

Ein 34 Jahre alter Fahrer kam auf der Bundesstraße 30 bei Ravensburg am Freitagabend von der Straße ab. Den Angaben nach fuhr er zu schnell auf der schneeglatten Fahrbahn und sein Wagen prallte gegen eine Leitplanke. Obwohl das Fahrzeug stark beschädigt war, fuhr der Mann weiter zu seiner Arbeit. Erst später meldete er den Unfall bei der Polizei.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm kam es in der Nacht bis zum Morgen zu rund 25 Unfällen auf glatten Straßen. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Auch der Bodenseekreis war von den winterlichen Straßenverhältnissen betroffen. In der Nacht verlor ein 34 Jahre alter Fahrer auf der Bundesstraße 31 bei Friedrichshafen die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen die Mittelschutzplanke. Den Angaben zufolge war der Mann nach dem Schneefall zu schnell unterwegs. Sein Auto war auf der Hinterachse noch mit Sommerreifen ausgestattet.

DWD: Schneeschauer ziehen durchs Land

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ziehen im Tagesverlauf Schnee- oder Schneeregenschauer durch das Land, vereinzelt können kurze Gewitter auftreten. Demnach ist in Baden und bis zur Alb gebietsweise mit einem bis drei Zentimeter Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag soll es noch vereinzelt Schneeschauer geben. Bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 10 Grad könne es zudem örtlich glatt werden, berichtete der DWD.