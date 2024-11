Wintersaison 2024/2025: Hier kann man schon Skifahren

Schnee gut, alles gut! Zwar lässt sich noch keine Aussage treffen, ob der kommende Winter den Wintersportlern wohlgesonnen sein wird, aber für die Wahl des passenden Urlaubsorts für den Frühstart gibt es ein paar hilfreiche Kriterien. Einige Skigebiete in den Alpen haben sich nämlich durch ihre immer wiederkehrenden großen Schneemengen das Prädikat „schneesicher“ verdient. Für alle, die möglichst früh im Winter in die Skisaison starten wollen, hier die schneesicheren Favoriten.

In Sachen Schneegarantie ganz oben stehen die Gletscherskigebiete. Sie sind die ersten, die in die neue Saison starten: das Zugspitzplatt in Deutschland ebenso wie Österreichs und Italiens Gletscher sowie die der Schweiz. Beste Skiverhältnisse finden Wintersportfans auch in den sogenannten Schneelöchern. Das sind Orte, die aufgrund ihrer geografischen Lage schon ab Ende November eine meist ausreichend weiße Unterlage bereithalten.

Lesen Sie auch

Spitzenreiter in Sachen Schneehöhe

So schneit sich der erste Schnee, der von Norden und Westen auf die Alpen trifft, zuerst an den höheren Orten in den Allgäuer und Lechtaler Alpen ab. Absoluter Spitzenreiter in Sachen Schneehöhe ist deshalb Lech/Zürs im Vorarlberger Teil des Arlbergs. Auch die Skischaukel Warth/Schröcken am Hochtannbergpass in Vorarlberg profitiert von dieser Lage und meldet schon „Ski und Snowboard sehr gut“, wenn anderswo die Wiesen noch grün sind. Der Chiemgauer Paradeort Reit im Winkl mit seinem grenzüberschreitenden Skigebiet auf der Steinplatte ist Deutschlands Schneeloch Nummer eins und steht bei Genussskifahrern hoch im Kurs.

Je höher, desto schneesicherer – gerade in Zeiten des Klimawandels ist das ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Suche nach frühem Skispaß. Maßgeblich ist dabei die maximale Höhe, die per Liftanlagen zu erreichen ist. Absolut „Top of the Alps“ ist die Skiort-Legende Zermatt im Schweizer Kanton Wallis: Hier reichen die Bergbahnen bis auf 3883 Meter Höhe. Die schneesicheren Pisten des Lötschentals, ebenfalls im Wallis, führen bis in 3111 Meter Höhe und fordern selbst Könner. Maximal 3018 Meter Höhe locken in der Region Flims-Laax-Falera, dem größten zusammenhängenden Skigebiet Graubündens – hier liegen bereits 480 Zentimeter Schnee, Saisonstart ist der 30. November. Mit seinen 3250 Meter Höhe ist das Skigebiet Madritschjoch oberhalb von Sulden in der Südtiroler Ortlerregion ebenfalls auf der schneesicheren Seite – und das jedes Jahr in der Regel ab Mitte November.

Liftanlagen bis knapp unter der Dreitausender-Marke

Immer auf den ersten Plätzen bei Auswertungen zum Thema Schneesicherheit ist Obergurgl im Ötztal mit Pisten bis auf 3082 Meter.

Im Countdown der schneesicheren Höhe geht es weiter mit dem Dolomiten-Zentrum Arabba zu Füßen des Pordoi- und Campolongopasses in der Provinz Belluno; die Liftanlagen reichen bis knapp unter die Dreitausender-Marke und eröffnen Anfang Dezember die Saison. Après-Ski und Skifahren bestens – so heißt es meist ab Ende November auf den schneesicheren Pisten von Ischgl, die in 2872 Meter Höhe starten. Auf 2850 Meter Höhe beginnen die weiten Abfahrten in Nauders am Reschenpass. Der Ort Livigno, Italiens zollfreie Zone an der Grenze zur Schweiz, reicht bis auf 2800 Meter hinauf.

Ab Ende November kennt man auf den Pisten von Davos (bis 2844 Meter Höhe) und Arosa (bis 2865 Meter Höhe) in Graubünden keine Schneesorgen. Ein Geheimtipp vor allem auch unter den Tourengehern ist das Höhenskigebiet Weißsee im Nationalpark Hohe Tauern (2600 Meter). Das Tiroler Hoteldorf Kühtai liegt nur eine halbe Autostunde oberhalb des Inntals zwischen Stubaier und Ötztaler Alpen und garantiert ab Ende November weißes Vergnügen auf bis zu 2520 Meter Höhe. Auch die Abfahrten auf dem Radstädter Tauernpass bei Obertauern (2313 Meter) versprechen dann schon ungetrübten Pistenspaß. Idyllischer Schneegarant bis 2205 Meter Höhe ist die Turracher Höhe zwischen den Bundesländern Kärnten und Steiermark.

Info

Skigebiete in den Alpen

Lech/Oberlech/Zürs: www.lechzuers.at Warth/Schröcken: www.warth-schroecken.at Winklmoos-Alm/Steinplatte: www.reitimwinkl.de; www.steinplatte.tirol;Zermatt: https://zermatt.swiss; Lötschental: www.loetschental.ch Flims/Laax/Falera: www.flimslaax.com Sulden am Ortler: www.vinschgau.net; www.seilbahnensulden.it;Gurgl: www.gurgl.com Arabba: www.arabba.it Ischgl/Samnaun: www.ischgl.com Livigno: www.livigno.eu Davos: www.davos.ch Arosa: www.arosalenzerheide.swiss Uttendorf/Weißsee: www.gletscherwelt-weissee.at Obertauern: www.obertauern.com Turracher Höhe: www.turracherhoehe.at Kühtai: www.kuehtai.info