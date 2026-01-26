Wintereinbruch in Stuttgart: Schneechaos sorgt für Ansturm auf VVS-Fahrplanauskunft

Wegen winterlicher Straßen ließen viele Pendler am Montag das Auto stehen. Beim VVS schnellten die Online-Anfragen auf das Fünffache des üblichen Wertes – mit zeitweisen Störungen.
Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Montagmorgen viele dazu bewogen, das Auto stehen zu lassen – oder sich zumindest mal ein Bild über mögliche Alternativen zu verschaffen. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) nennt nun Zugriffszahlen auf die elektronische Fahrplanauskunft. „In der Spitze wurden rund 200 000 Anfragen innerhalb von fünf Minuten registriert – etwa das Fünffache eines normalen Montags. Bereits ab 6 Uhr lag die Anfragemenge über dem üblichen Spitzenwert“, sagt VVS-Sprecherin Uli Weißinger auf Anfrage.