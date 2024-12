1 Mit dem Camper ins nächste Wintersportgebiet und ab auf die Piste. Foto: Shutterstock/MAD.vertise

Leise rieselt der Schnee auf das Wohnmobildach. Eingefleischte Camping-Fans lieben es, auch in der kalten Jahreszeit zu campen und finden Stellplätze auf Ganzjahescampingplätzen mit nahegelegenen Skipisten, Langlaufloipen und Rodelbahnen.

Camping im Winter verspricht jede Menge Wintersport-Freuden und erholsame Zeit in der Natur. Am Abend geht es zurück in den kuscheligen Wohnwagen zu einem Glas Glühwein. Die wichtigsten Tipps fürs Camping bei Schnee und eisigen Temperaturen finden Wintercamper in unseren Tipps für Wintercamper. Wo man in Baden-Württemberg auch im Winter campen kann, gibt es hier im Überblick.

Wintercamping auf dem Bankenhof Titisee-Hinterzarten

Auf dem Bankenhof in Hinterzarten können Camper auch im Winter urlauben. Nur 300 Meter vom See entfernt, umgeben von Bergen, bietet sich hier eine eindrucksvolle Urlaubskulisse. 180 Stellplätze stehen zur Verfügung, es gibt eine Bar und ein Restaurant, einen Supermarkt und einen Spielplatz. Die Lage des Campingplatzes ist prädestiniert für Aktivitäten wie Rodeln, Langlaufen, Skifahren oder Snowboarden. Ins Skigebiet Feldberg fährt man mit einem gratis Bus, dessen Haltestelle nur wenige Meter entfernt liegt. Auch auf dem Campingplatz wird allerlei geboten, denn im Winter werden Fackelwanderungen veranstaltet, es gibt Glühwein an der Schneebar und einen Rodelverleih.

Bruderhalde 31a, 79856 Hinterzarten

Camping im Winter auf dem Höhen-Camping Langenbrand

Auch das Höhen-Camping Langenbrand bietet ganzjähriges Campen an. Rund 100 Stellplätze stehen hier zur Verfügung. Gäste können im Restaurant essen und auch kleinere Besorgungen auf dem Platz erledigen. Im Winter bedeckt eine Schneeschicht die Dächer der Wohnmobile während Camper sich auf die Skier oder den Schlitten schmeißen und den Winter genießen. Vor Ort stehen außerdem Langlauf-Loipen zur Verfügung. Sowohl Skilift als auch Rodelbahn und Loipe befinden sich unmittelbar am Platz.

Schömbergerstraße 32, 75328 Schömberg-Langenbrand

Winterwunderland Camping Belchenblick

230 Stellplätze erwarten Gäste des Camping Belchenblick. Im SB-Laden können Dinge des täglichen Bedarfs sowie Lebensmittel eingekauft werden. Zum Stadtzentrum Staufen sind es anderthalb Kilometer, dort gibt es Ärzte und Apotheken sowie Gastronomie und Geschäfte. Für weitere Verpflegung sorgt der Imbiss. Hier stehen beispielsweise Pommes, Frikadellen oder Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte. Der Belchen gilt als einer der schönsten Schwarzwaldgipfel und erfüllt alle Ansprüche von Skifahrern.

Münstertälerstr 43 79219 Staufen im Breisgau

Camping Hochschwarzwald

Knapp 80 Stellplätze stehen auf dem Camping Hochschwarzwald zur Verfügung. Hier im Naturpark Südschwarzwald liegt der Platz zwischen den Gipfeln des Belchen, Schauinsland und Feldberg und besticht durch seine Nähe zur Natur und die familiäre Atmosphäre. Direkt am Platz starten die Skilifte und bringen Wintersportfreunde hoch hinaus zur nächsten Abfahrt. Auch Kinder und blutige Anfänger kommen auf der nahegelegenen Übungspiste auf ihre Kosten. Wer Langlaufen möchte, kann direkt ins Loipennetz einsteigen. Wer sich auf den Rodel schwingen will, findet zahlreiche geeignete Hänge in der Umgebung.

Oberhäuserstrasse 6, 79674 Todtnau-Muggenbrunn

Wintermärchen auf dem Camping Kirchzarten

Im malerischen Schwarzwald, genauer in Kirchzarten, kommen Wintersportfreunde beim Camping auf ihre Kosten. Beim Rodeln, Skifahren oder Schneeschuhwandern können sich Urlauber tagsüber auspowern, bevor sie abends zurückkehren auf den schneebedeckten Campingplatz. Wer über Weihnachten verreisen möchte, kann sich im Camper kuschelige Weihnachtsfeiertage machen und einen der nahegelegenen Weihnachtsmärkte besuchen. Rund 365 Stellplätze stehen für Touristen zur Verfügung, es gibt einen kleinen Markt und ein Restaurant.

Dietenbacher Straße 17, 79199 Kirchzarten

Wintercamping auf dem Campingpark Gugel

Auch auf dem Dreiländer Camping- und Freizeitpark Gugel kann im Winter gecampt werden. Zu Weihnachten oder Silvester gibt es oftmals auch besondere Angebote. Verpflegung gibt es unter anderem im platzeigenen Restaurant. Im ganzjährig geöffneten Schwimmbad können kleine und große Gäste abtauchen und Bahnen ziehen, auf Sonne pur muss dank Solarium niemand verzichten und im Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad wird kräftig eingeheizt. Die Umgebung ist besonders im Winter magisch: In vielen Städten finden Weihnachtsmärkte statt, die verschneite Natur möchte entdeckt werden und Wintersportler kommen beim Skifahren, Rodeln und Après-Ski auf ihre Kosten. Am Ende eines langen Tages im Schnee genießen Gäste ein wärmendes Glas Glühwein am Kaminfeuer.

Oberer Wald 1, 79395 Neuenburg