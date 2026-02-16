Die Kulturinitiative Rock in Winterbach präsentiert den letzten Act ihres neuntägigen Konzertreigens in diesem Sommer im Zelt am Remsufer. Vorverkaufsstart ist an diesem Mittwoch.

Schon das bisher bekannte Programm des neuntägigen, 14. Zeltspektakels in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) war eindrucksvoll, nun steht auch die nicht minder spannende Besetzung des bisher noch letzten offenen Festivaltags fest: Für Montag, 27. Juli, haben die Macher der Kulturinitiative Rock mit Dick Brave einen weiteren Hochkaräter an Land gezogen.

Dick Brave, das angebliche Rockabilly-Alter-Ego des deutschen Popstars Sasha, feiert 2026 sein fulminantes Comeback mit dem neuen, am 23. Januar veröffentlichten Doppelalbum „Back for Good“, einer restlos ausverkauften Frühjahrs-Clubtour sowie einem Auftritt auf dem Semperopernball in Dresden. Und im Sommer kommt Brave dann auf die großen Open-Air- und Festivalbühnen des Landes – zu der sich mittlerweile auch Winterbach zählen darf.

Pomade, Rock’n’Roll, 50er-Jahre-Charme

Die Kunstfigur Dick Brave, bekannt für Pomade, Rock’n’Roll-Coverversionen und 50er-Jahre-Charme, kehrt somit nach über einem Jahrzehnt Pause zurück, um diverse Klassiker neu zu interpretieren. Der Legende nach hat Sasha die Figur im Jahr 2002 geschaffen, als eine Mischung aus Rockabilly-Energie, Vintage-Charme und Humor.

Teil eins der Show zelebriert die größten Revival-Hymnen der Pop- und Rockgeschichte, neu interpretiert im unverkennbaren Dick Brave-Sound – von „Back For Good“, „I’m Still Standing“ und „Enjoy The Silence“ bis zum Elvis-Klassiker „Suspicious Minds“, die Songs bekommen hier eine ordentliche Portion Rockabilly-Energie verpasst.

TV-Show „Mein Lied für dich“ im Oktober 2019: Dick Brave (Sasha), Friseur Jan Boecker. Foto: ZDF und André Kowalski

Der zweite Teil „Breakers“ widmet sich legendären Durchbruch-Hits, die Stars geboren haben. Ob Taylor Swift, Billie Eilish, A-ha oder Michael Jackson – Dick Brave verwandelt „Shake It Off“, „Take On Me“, „Bad Guy“ oder „Billie Jean“ in pulsierende Rock ’n’ Roll-Nummern, die klingen, als wären sie schon immer für die Tanzfläche eines 1950s Diners bestimmt gewesen.

In Fankreisen gibt es etliche vermeintliche Experten, die behaupten, Popstar Sasha und Dick Brave seien ein und dieselbe Person. Die Debatte darüber schwelt in deutschen Popzirkeln seit mehr als zwei Jahrzehnten; seitdem wird gemunkelt, spekuliert und getuschelt.

Denn es gibt mindestens genauso viele Anhänger der gegenteiligen Theorie. Diese selbsternannten Insider schwören Stein und Bein, Brave sei ein völlig eigenständiges, verschollen gewesenes Rockabilly-Original, das nur ab und zu aus Kanada herübergeweht wird. Brave selbst kommentiert die Spekulationen gewohnt gelassen: „Ich weiß gar nicht, warum die Leute da so einen Wirbel drum machen. Ich bin einfach ich.“

Die Stars des 14. Winterbach Zeltspektakels

Mit dem Engagement von Dick Brave stehen nun alle Termine für das diesjährige Zeltspektakel Winterbach Ende Juli und Anfang August fest.

Freitag, 24. Juli, 20 Uhr: Fury in the Slaughterhouse

Samstag, 25. Juli, 18 Uhr: Magic Blues Night mit Beth Hart, Walter Trout und The Cinelli Brothers

Sonntag, 26. Juli, 20 Uhr: Avantasia

Montag, 27. Juli, 20 Uhr: Dick Brave

Dienstag, 28. Juli: Seal

Mittwoch, 29. Juli, Dropkick Murphy

Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr: Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter

Freitag, 31. Juli, 18 Uhr: Classic Rock Night mit Uriah Heep, Mother’s Finest, Wishbone Ash

Samstag, 1. August, 20 Uhr: Max Herre & Joy Denalane: „Alles Liebe Open Airs ’26“

Den Vorverkauf für das Konzert mit Dick Brave beim Zeltspektakel startet an diesem Mittwoch, 18. Februar, um 10 Uhr – bei der Kulturinitiative Rock Winterbach auf www.zeltspektakel.com sowie den bekannten Vorverkaufsstellen.