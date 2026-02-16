Die Kulturinitiative Rock in Winterbach präsentiert den letzten Act ihres neuntägigen Konzertreigens in diesem Sommer im Zelt am Remsufer. Vorverkaufsstart ist an diesem Mittwoch.
Schon das bisher bekannte Programm des neuntägigen, 14. Zeltspektakels in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) war eindrucksvoll, nun steht auch die nicht minder spannende Besetzung des bisher noch letzten offenen Festivaltags fest: Für Montag, 27. Juli, haben die Macher der Kulturinitiative Rock mit Dick Brave einen weiteren Hochkaräter an Land gezogen.