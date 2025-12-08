1 Zapfen, Zweige und Orangenscheiben – natürliche Materialien verwandeln sich in stimmungsvolle Weihnachtsdekoration. Foto: Shutterstock/Tatyana Soares

Wenn die Natur zur Schatzkiste wird: Aus Tannenzweigen, Zapfen, Beeren und Moos entstehen im Handumdrehen festliche Dekorationen, die Wärme und Natürlichkeit in die Winterzeit bringen.

Die kalte Jahreszeit hält eine Vielzahl an natürlichen Materialien bereit, die sich wunderbar für selbstgemachte Weihnachtsdekorationen nutzen lassen. Besonders schön: Viele dieser Dinge finden sich direkt vor der Haustür im Garten oder bei einem Spaziergang im Wald. Mit wenigen Handgriffen entstehen daraus dekorative Einzelstücke, die Haus und Tisch festlich schmücken.

Türkranz aus Immergrün und Zapfen Ein klassischer Türkranz aus Naturmaterialien sorgt für einen festlichen ersten Eindruck. Dafür eignen sich Tannenzweige, Efeuranken und Kiefernzapfen. Die Zweige werden ringförmig auf einem Metall-, Holz- oder Strohrohling befestigt und mit Draht fixiert. Zapfen, getrocknete Orangenscheiben oder rote Beerensträucher verleihen dem Kranz zusätzlich farbliche Akzente und einen angenehmen Duft.

Tischgesteck mit Moos und Kerzen

Ein schlichtes, aber wirkungsvolles Tischarrangement entsteht aus einer flachen Schale, die mit Moos ausgelegt wird. In die Mitte lassen sich Kerzen stellen, rundherum kleine Äste, Nüsse oder getrocknete Blätter dekorieren. Mit etwas goldenem Draht und Sternanis wirkt das Gesteck festlich und doch natürlich.

Hängende Dekoration aus Zweigen

Ein Bündel dünner Äste kann als Basis für eine hängende Dekoration dienen. Die Zweige werden mit einer Schnur zusammengebunden und horizontal aufgehängt. Daran lassen sich kleine Zapfen, getrocknete Beeren oder selbstgemachte Papiersterne mit einem transparenten Faden befestigen. So entsteht ein schwebendes Naturmobile, das Fenster oder Wand schmückt.

Naturgirlande mit Beeren und Nüssen

Aus getrockneten Orangenscheiben, Walnüssen, Hagebutten oder kleinen Tannenzapfen lässt sich eine dekorative Girlande fädeln. Dazu werden die Materialien mit einer Nadel auf eine stabile Schnur aufgezogen. Die Girlande eignet sich hervorragend, um Treppengeländer, Spiegelrahmen oder Regale winterlich zu verzieren.

Für eine weitere, schöne und duftende Girlande kann man mithilfe eines Plätzchenausstechers beispielsweise Sterne aus der Schale von Mandarinen oder Orangen ausstechen und diese anschließend auf eine Schnur auffädeln.

Duftorangen

In Orangen lassen sich mit Nelken superleicht winterliche Motive wie Sterne drücken. So entstehen schöne Dekoelemente, die durch die Kombination von Nelken und Orangen wunderbar weihnachtlich duften.

Natürliche Weihnachtsdekorationen verbinden Nachhaltigkeit mit traditioneller Handwerkskunst. Mit Materialien aus dem Garten entstehen Unikate, die Wärme, Duft und Farben der Natur ins Haus holen – und so die Winterzeit auf besonders stimmungsvolle Weise begleiten.