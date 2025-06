Winnenden: Straßen-Neugestaltungen für 9,7 Millionen Euro

Heiße Tipps für Radler 30 schöne Radtouren im Remstal und im Schwäbischen Wald

Der Fotograf Thomas Kargl stellt in seinem neuen, natürlich reich bebilderten Buch, zahlreiche Ausflugsziele per Fahrrad an der Rems, der Murr und im Schwäbischen Wald vor.