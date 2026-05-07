Winnenden/Schorndorf: Wie zufrieden sind die Patienten mit den Rems-Murr-Kliniken?

Die Rems-Murr-Kliniken melden steigende Zufriedenheitswerte. Doch Berichte zeigen auch eine Klinikrealität aus Zeitdruck, Kommunikationsproblemen und überfüllten Notaufnahmen.
Der große Aufreger von einst scheint seinen Schrecken verloren zu haben. Kaum noch Beschwerden über verkochte Nudeln, fade Soßen oder kalte Teller. Das Essen, lange Zeit Symbol für den holprigen Start der Rems-Murr-Kliniken, spielt in den aktuellen Berichten nur noch eine Nebenrolle. Stattdessen rückt ein anderer Ort immer stärker in den Mittelpunkt der Unzufriedenheit: die Notaufnahme.