Die Bürgerenergiegenossenschaft Buocher Berg – Oberholz will das Windvorranggebiet von Berglen und Remshalden pachten. Am Freitag und Samstag finden Infoveranstaltungen statt.
„Es war ein langer Weg, doch nun scheint das Ziel erreichbar zu sein“, freut sich Lennard Volk in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Buocher Berg – Oberholz. Das Ziel der noch in Gründung befindlichen Gesellschaft ist es, auf dem Windvorranggebiet RM-26 Windkraftanlagen zu bauen und zu betreiben. Das insgesamt neun Hektar große Gelände liegt westlich von Berglen-Hößlinswart im Gemeindewald und umfasst auch Waldflächen der Nachbargemeinde Remshalden.