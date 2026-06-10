„Es war ein langer Weg, doch nun scheint das Ziel erreichbar zu sein“, freut sich Lennard Volk in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Buocher Berg – Oberholz. Das Ziel der noch in Gründung befindlichen Gesellschaft ist es, auf dem Windvorranggebiet RM-26 Windkraftanlagen zu bauen und zu betreiben. Das insgesamt neun Hektar große Gelände liegt westlich von Berglen-Hößlinswart im Gemeindewald und umfasst auch Waldflächen der Nachbargemeinde Remshalden.

Ursprünglich hat der Verband Region Stuttgart ein etwa doppelt so großes Gelände dort ins Auge gefasst unter der Bezeichnung WN 26. Doch im Zuge des Verfahrens zur Teilfortschreibung des Regionalplans wurde die Fläche aufgrund angesetzter Bewertungsmaßstäbe, vertiefter Prüfungen und verbesserter Datengrundlagen verkleinert und schließlich mit dem Beschluss der Regionalversammlung vom Dezember 2025, hinter dem das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg steht, im jetzigen Umfang festgelegt. Das Landesgesetz, nach dem 1,8 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete auszuweisen sind, resultiert seinerseits wiederum aus der Anweisung des Bundes, wonach jedes Land einen Beitrag zur Windkraft leisten muss.

Verein möchte keine Fremdinvestoren als Bauträger

Die Anfänge der Planungen waren der Auslöser, dass eine Gruppe von Bürgern aus Remshalden und der nahen Umgebung im Mai 2013 den gemeinnützigen Verein Wind Energie Remshalden, kurz WER, gründete, um sich für eine mögliche regionale Produktion von regenerativer elektrischer Energie zu engagieren. „Ein von Experten nach Kriterien der Windhöffigkeit ausgewähltes Vorranggebiet versprach, die in unseren Breiten effizienteste Form der regenerativen Stromproduktion, den Bau von Windenergieanlagen, auch unter wirtschaftlichen Aspekten zu ermöglichen“, blickt Volk als zweiter Vorsitzender des Vereins zurück. „Unsererseits bestand großes Interesse daran, Fremdinvestoren als Bauträger zu verhindern und selbst auf der Fläche RM-26 in Form einer Bürgerenergiegenossenschaft unternehmerisch tätig zu werden.“ Mehr als ein Jahrzehnt lang habe ihr Engagement für den Bau von zwei Windenergieanlagen indes wenig Gehör gefunden. Dennoch beschlossen einige Vereinsmitglieder im November 2024 zusammen mit weiteren Interessierten die Bürgerenergiegenossenschaft Buocher Berg –Oberholz, abgekürzt BEG-BBO, zu gründen.

Rückenwind geben ihnen dabei jetzt die von den Gemeinderäten aus Berglen und Remshalden gefassten Grundsatzbeschlüsse, wonach die kommunalen Flächen im Gebiet RM-26 gegen Nutzungsentgelte für den Bau und Betrieb von Windrädern zur Verfügung gestellt werden sollen. „Was für ein Erfolg für unseren Verein“, meint Volk, der als Ratsmitglied in Remshalden sicherlich seinen Anteil hatte, seine Parlamentskollegen von den Vorteilen für die Gemeinde zu überzeugen. Der nächste Schritt sei nun mit den beiden Gemeinden Pachtverträge abzuschließen. Darum wolle die BEG-BBO sich nun bewerben und den Gemeinden ein Realisierungskonzept vorlegen, kündigt Volk an.

Sobald die Tinte unter den Verträgen trocken ist, werde man weitere Gutachten, die für die Genehmigung von Windkraftanlagen durch das Landratsamt notwendig sind, in Auftrag geben. Bekomme man von der Kreisbehörde grünes Licht, will man die Genossenschaft für den Beitritt weiterer Mitglieder öffnen und auf Investorensuche gehen. Aktuell hat die BEG-BBO knapp 20 Mitglieder. „Wir halten die Mitgliederzahl in der Hochrisikophase bewusst so gering.“ Laufe alles wie geplant, könne voraussichtlich Mitte 2028 mit dem Windradbau auf RM-26 begonnen werden.

Zwei Anlagen sind auf der Buocher Höhe geplant

Geplant seien zwei Anlagen mit einer Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von je 175 Metern. Die ausgewählten getriebelosen Modelltypen würden sich bereits ab einer Windstärke von zwei Metern pro Sekunde einschalten und voraussichtlich durchschnittlich 12.500 Megawattstunden Strom pro Jahr produzieren. „Mit dieser Leistung können etwa 4000 Haushalte jährlich mit Strom versorgt werden“ – oder beispielsweise ganz Berglen. Denn nach der Berechnung der Gemeinde ergibt sich bei rund 6800 Einwohnern und einem durchschnittlichen Stromverbrauch pro Person im Jahr von zirka 1800 Kilowattstunden ein Gesamtbedarf von 12,3 Millionen Kilowattstunden. Im Remshaldener Rathaus hat man beim gleichen Pro-Kopf-Verbrauch und einer Einwohnerzahl von etwas mehr als 14 500 einen jährlichen Strombedarf in der Gemeinde von rund 26 Millionen Kilowattstunden kalkuliert.

Weitere Informationen zu den Windradplänen und einen Eindruck, wie sich das Landschaftsbild verändern würde, geben die Infoveranstaltungen, zu denen die Gemeinden Berglen und Remshalden in Kooperation mit dem Forum Energiedialog für dieses Wochenende einladen. „Als Projektinteressierte werden wir als Gäste dabei sein“, sagt Volk. Dass die Bürgergenossenschaft von den Gemeinden den Zuschlag bekommt, ist indes nicht sicher. „Mit dem formulierten Beschlussvorschlag geht nicht automatisch eine Überlassung der genannten Flächen an einen Windkraftprojektierer einher“, heißt es unisono in ihren Gemeinderatsvorlagen. Man werde mit Interessenten Gespräche führen und – „sofern dies lohnend erscheint“ – in Verhandlung gehen. Die Entscheidung liegt bei den Gemeinderäten.

Infos und Eindrücke

Infoabend Am Freitag, 12. Juni, erklären Vertreter von Berglen und Remshalden von 18 Uhr an auf dem Vereinsgelände des KTSV Hößlinswart, Roter Stich 1 in Berglen, die nächsten Schritte. Zudem präsentiert die Bürgerenergiegenossenschaft Boucher Berg – Oberholz ihren Projektvorschlag. Anschließend findet ein Spaziergang zur nahe gelegenen Planungsfläche statt. Danach gibt es Gelegenheit, an verschiedenen Infoständen auf dem Vereinsgelände bis 21 Uhr ins Gespräch zu kommen.

Vor-Ort-Termin Am Samstag, 13. Juni, laden die Gemeinden und das Forum Energiedialog nochmals ein, sich vor Ort ein Bild zu machen. Dazu werden über den Tag verteilt von 9.30 bis 17 Uhr an sechs Stationen rund um den Buocher Berg auf Tablets Live-Visualisierungen gezeigt. Die genauen Standorte und Uhrzeiten sind im Internet unter www.berglen.de/leben-wohnen/bauen-und-umwelt/windenergie zu finden. Nach aktuellem Planungsstand wird die Visualisierung zwischen 9.30 und 17 Uhr an den Stationen Rohrbronn, Hößlinswart, Steinach, Reichenbach, Buoch und nahe dem Bauersberger Hof stattfinden.