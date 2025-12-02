Ein dreiviertel Jahr stand das Kultlokal Il Pomodoro am Wilhelmsplatz leer. Seit Dienstag ist es wieder geöffnet. Gründer Michele Compagnoni kehrt nach schwerer Krankheit zurück.
Nach neun Monaten Kälte brennt der Ofen am Wilhelmsplatz wieder: Das Ristorante Il Pomodoro ist seit Dienstag zurück – betrieben erneut von jenem Mann, der Stuttgarter Gastrogeschichte geschrieben hat. Michele Compagnoni, heute 60 Jahre alt, hat das „Pomi“, wie es seine Fans liebevoll nennen, 1997 eröffnet und damit eine Marke geschaffen, die für bodenständige italienische Küche und unkomplizierte Gastfreundschaft steht.