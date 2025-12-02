Ein dreiviertel Jahr stand das Kultlokal Il Pomodoro am Wilhelmsplatz leer. Seit Dienstag ist es wieder geöffnet. Gründer Michele Compagnoni kehrt nach schwerer Krankheit zurück.

Nach neun Monaten Kälte brennt der Ofen am Wilhelmsplatz wieder: Das Ristorante Il Pomodoro ist seit Dienstag zurück – betrieben erneut von jenem Mann, der Stuttgarter Gastrogeschichte geschrieben hat. Michele Compagnoni, heute 60 Jahre alt, hat das „Pomi“, wie es seine Fans liebevoll nennen, 1997 eröffnet und damit eine Marke geschaffen, die für bodenständige italienische Küche und unkomplizierte Gastfreundschaft steht.

Neustart nach Krankheit Eigentlich wollte Compagnoni direkt nach dem Auszug der letzten Unterpächter wieder selbst übernehmen. Doch eine schwere Herzerkrankung zwang ihn zur Pause. „Es ging leider nicht“, sagt er. Inzwischen gehe es ihm deutlich besser – und die Lust auf einen Neuanfang sei zurück. „Ich liebe den Umgang mit Gäste und sie zu erfreuen“, erklärt er. „Das macht mir nach wie vor Spaß.“

Dass er nun wieder selbst das Ruder übernimmt, ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung: Viele Interessenten wollten die Räume nicht als Unterpächter übernehmen – zu groß das Risiko, jeden Monat Miete zu zahlen, ohne verlässlich Einnahmen generieren zu können. „Ich habe beschlossen, es selbst zu machen“, sagt Compagnoni.

Traditionslokal im neuen Glanz

Nach Monaten, in denen das Lokal mit den übereinander gestapelten Außenbänken einen trostlosen Anblick bot, wurde nun kräftig investiert: Der Pizzaofen hat einen neuen Boden erhalten, die Küche ist renoviert und saniert, das Team komplett neu eingestellt.

Jeden Tag gibt es einen Mittagstisch für 7,90 Euro, für den Compagnoni die Tafel am Eingang aufstellt. Foto: Uwe Bogen

Das Konzept jedoch bleibt, was Il Pomodoro immer ausgezeichnet hat: Solide Qualität zu günstigen Preisen. Compagnoni formuliert es auf seine Art: „Wir setzen auf Quantität, machen das Essen billiger, damit viele kommen. Denn der Ofen brennt sowieso.“

Pizza ab 7,20 Euro: Il Pomodoro lockt mit günstigen Preisen

Nach der Wiederöffnung kostet die Pizza zwischen 7,20 und 14,40 Euro. Es gibt einen täglichen Mittagstisch für 7,90 Euro. Die Spezialität des Hause ist eine ganze Dorade aus dem Holzofen für 24,90 Euro

In seinen besten Zeiten war das Il Pomodoro ein Magnet im Ausgehviertel am Wilhelmsplatz. Bei gutem Wetter saßen die Gäste dicht an dicht draußen, das „Pomi“ brummte. Doch die Gastronomie hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Steigende Energiepreise, höhere Personalkosten, Lieferengpässe und ein verändertes Konsumverhalten setzen selbst etablierten Betrieben zu.

Mutiger Schritt in unsicheren Zeiten

Die letzten Unterpächter mussten Insolvenz anmelden – und das Kultlokal stand plötzlich leer. Wochenlang fragten sich Nachbarn und Stammgäste, wie es weitergeht. Am Eingang jedoch: kein Zettel, kein Hinweis.

Compagnoni weiß, dass der Neustart kein Selbstläufer wird – schon gar nicht im Winter, wenn die starke Außenbewirtung wegfällt. Aber er setzt auf das, was ihn schon einmal erfolgreich gemacht hat: Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, viel Erfahrung und ein klares Angebot.

„Wer heute in der Gastronomie Erfolg haben will, muss sich etwas einfallen lassen“, sagt der 60-Jährige. Und er glaubt, dass sein Konzept auch 2025 funktioniert. Nun hofft er darauf, dass die Stammgäste zurückkehren. Der Chef ist optimistisch – und der Ofen brennt wieder.