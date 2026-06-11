Neuigkeiten in der Wilhelma: Was hinter den Bauzäunen für die Elefantenwelt jetzt passiert
1
Die Baustelle der Elefantenwelt im Norden der Wilhelma mit neuem Zufahrtstor für die Baufahrzeuge. Foto: Iris Frey

Baucontainer, Bohrpfähle und Bombensondierung – die neue Elefantenanlage in der Wilhelma nimmt Gestalt an. Was sich nun am größten Bauprojekt des Zoos ändert.

Es ist das Leuchtturmprojekt der Wilhelma, die neue Elefantenanlage. Und auch das größte Bauprojekt, bisher. Das Land investiert 68,5 Millionen Euro. Allein 15 Millionen Euro trägt der Förderverein der Wilhelma bei. Und so verwundert es auch nicht, wenn am aktuellen Bauzaun im Norden des Asiatischen Schaubauernhofs ein großes Dankeschön an den Förderverein geschrieben steht.

 

Inzwischen gibt es dort eine Zufahrt für die Baufahrzeuge und ein Gittertor. Doch, was passiert gerade hinter dem überwiegend blickdichten Bauzaun?

Unsere Empfehlung für Sie

Inklusion in der Wilhelma: Hürden im Zoo – Landesseniorenrat fordert barrierefreien Interimseingang

Inklusion in der Wilhelma Hürden im Zoo – Landesseniorenrat fordert barrierefreien Interimseingang

Seit der obere Eingang in der Wilhelma geschlossen ist, kämpfen Senioren und Familien mit Kinderwagen mit steilen Wegen. Was sagt die Landesregierung dazu?

Denn viel können Wilhelma-Besucher derzeit nicht sehen, höchstens noch am Baufeld entlang der Pragstraße.

Restliche Rückbauarbeiten im nördlichen Bereich

„Im nördlichen Bereich ist auf dem Baufeld der Elefantenwelt der Rückbau der Bestandsgebäude bis auf Restarbeiten abgeschlossen“, erklärt Christian Angermann von Vermögen und Bau, dem als Bauherren zuständigen Amt. Und: „Um die Baugrube für das Untergeschoss herstellen zu können, ist im Norden, zum bestehenden Wilhelma-internen Wirtschaftsweg hin, ein Verbau als Bohrpfahlwand herzustellen.“ Mehrere Bohrpfähle sind von der Pragstraße aus schon zu sehen.

Von der Pragstraße aus sind die Vorbereitungen für die Pfahlwand auf der Baustelle für die Elefantenwelt schon zu sehen. Foto: Iris Frey

Außerdem laufen Vorbereitungen für das Aufstellen der Baucontainer. Es werden im ersten Schritt Bürocontainer, auch für die Bauleitung und Fachbauleitungen, sowie Besprechungs- und Sanitärcontainer aufgestellt.

Weitere Begleitung durch Kampfmittelbeseitigungsdienst

Baubegleitend gibt es stets die fachliche Begleitung, was eventuelle Rückstände von Kriegsbomben betrifft. Diese Tiefensondierungen für die Verbauarbeiten sind bereits abgeschlossen, weiß Angermann. „Es wird jetzt fortlaufend bei den Erdarbeiten eine fachliche Begleitung geben.“ So zum Beispiel für den Baugrubenaushub, den Aushub von Rohrleitungsgräben und auch später bei den Erdarbeiten in den Außenanlagen.

Dabei betont der Bauherr, dass es sich bei den Untersuchungen um ein Standardverfahren handele, welches nicht nur die Wilhelma betreffe. Hintergrund sei, so Angermann, dass bei Baumaßnahmen durch Erdarbeiten möglicherweise Blindgänger oder andere Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt werden könnten. Deshalb ist vor vielen Bauvorhaben eine Prüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgeschrieben und üblich.

Im Norden der Wilhelma wird derzeit die neue Elefantenwelt gebaut. Seitdem ist der Zugang zum Rosensteinpark geschlossen. Foto: Grafik/Yann Lange

Seit Sommer 2025 laufen die Vorbereitungen für den Bau der Elefantenwelt und seitdem ist auch der Zugang zum Rosensteinpark zu und bleibt geschlossen, was Wilhelma-Besucher bemängelt haben. Die Architekten verweisen auf die neue Anlage: Da wird es im Norden des Zoos einen extra Zugang geben, dieser ist an der Pragstraße verortet, in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinpark.

 