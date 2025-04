Wilhelma Stuttgart: Die jungen Stuttgarter Koalas haben jetzt auch Namen

Als die Terra Australis im Sommer vor zwei Jahren eröffnet wurde, waren sie auch vor Ort, Mitglieder der First Nation, Nachfahren der Ureinwohner Australiens. Mit speziellen Zeremonien, Tänzen, Gesängen und dem Rauch von brennenden Eukalyptus haben sie damals die neue Australienwelt mit eröffnet. Nun gab es im Sommer vergangenen Jahres erstmals gleich doppelten Nachwuchs bei den Koalas. Die beiden Babys sind mittlerweile aus ihrem Beutel so gut wie ganz draußen und deshalb auch für die Besucher einfacher zu erleben, wenn sie nicht gerade schlafen.

Besucher sind fasziniert von den Tieren

Die Besucher stehen nach wie vor fasziniert mit und ohne Fotoapparat oder Smartphone vor dem Gehege und beobachten geduldig die Tiere, die aus dem australischen Queensland stammen und vor zwei Jahren von Tierpflegerin Michele Barnes gebracht wurden: die beiden Weibchen Auburn, Scarborough mit Aero und Navy. Aero ist seit vergangenem Jahr der Vater der zwei Babys von Auburn und Scarborough.

Aber die beiden Kleinen hatten bislang noch keine Namen. Die sind jetzt gefunden. Und da geht der Blick nach Australien: Nachfahren der ersten Bewohner Australiens, Vertreter der Yugambeh aus Queensland haben den männlichen Nachwuchs von Scarborough nun Borobi benannt. Das heißt in der Sprache der Yugambeh im Südosten von Queensland „Koala“. Das weibliche Baby von Auburn soll Jimbelung heißen, was soviel wie Freund/Freundin bedeutet.

Damit ist die Koala-Familie vollständig benannt. Für Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin ist die Namensgebung „ein Zeichen des Respekts vor der indigenen Bevölkerung Australiens.“ Es sei eine große Ehre gewesen, als die australische Regierung im Jahr 2023 als Leihgabe die vier Koalas zur Verfügung stellte, um frisches Blut in die europäische Reservepopulation zu bringen angesichts der schwierigen Lebenssituation in Australien mit Buschbränden und dem Verlust von Lebensräumen. „Für uns bedeutet das eine hohe Verantwortung“, so Kölpin. Die Tiere haben einen Namen, weil sie eine Botschafterfunktion haben, um bei den Besuchern die Begeisterung für Biodiversität und Artenschutz zu wecken. Die beiden Mütter leben derzeit mit ihren Kindern zusammen in einem Bereich und sind öfter gut zu sehen.

Die kleinen Koalas schon ein Kilogramm schwer

Revierleiterin Thali Bauer freut sich, dass sich die kleinen Koalas prächtig entwickeln: „Das verdanken wir vor allem der liebevollen Pflege ihrer Mütter.“ Die Jungtiere seien mittlerweile so groß, dass sie kaum noch in den Beutel passen. Man sehe oft nur noch den Kopf der Kleinen, wie er im Beutel zum Trinken versinkt, während der restliche Körper draußen bleibe, hat sie festgestellt.

Auch an Gewicht haben die Babys zugelegt: „Unser männliches Jungtier hat jetzt die Ein-Kilo-Marke geknackt, seine jüngere Schwester ist mit 920 Gramm dicht dahinter“, so die Revierleiterin. Es sei spannend, zu sehen, wie unterschiedlich die beiden sind, sagt Bauer: Das weibliche Jungtier sei offen und mutig, ganz wie ihre Mama – der Apfel falle ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Der kleine Mann hingegen ist eher der ruhige Typ, dafür aber neugierig und bereit, die Welt zu erkunden.

Nachts sind die Kleinen besonders aktiv und spielen zusammen

„In der Nacht sind die beiden besonders aktiv. Sie tollen herum und spielen viel miteinander“, weiß Bauer. Man sehe sie sogar, wie sie über die Gesichter ihrer Mütter klettern und am Boden alles erkunden. Auch über den Tag sieht man sie immer mehr alleine ohne Mutter umher klettern. Die Kleine fordert Ihren Bruder häufig auf zum gemeinsamen Eukalyptus-Picknick. Scarborogh sei äußerst fürsorglich und passe immer gut auf ihren Nachwuchs auf.

Auburn, die andere Mama, zeige ebenfalls viel Liebe, sei aber manchmal auch froh, wenn sie nicht ständig eine „Wärmflasche“ an ihrem Körper hat. „Insgesamt sind die beiden kleinen Koalas eine wahre Freude zu beobachten, und wir alle hier freuen uns über ihre Fortschritte und das liebevolle Miteinander“, sagt Bauer.