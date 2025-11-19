Während in Brasilien bei der UN-Klimakonferenz debattiert wird, gibt es Hilfe für eine bedrohte Tierart im Zentrum des Landes – unterstützt von der Wilhelma und ihres Fördervereins.

Was der Artenschützer Arnaud Desbiez bei seinem Besuch im März in der Stuttgarter Wilhelma angekündigt hatte, ist jetzt mit Unterstützung der Wilhelma und des Fördervereins in Südamerika verwirklicht: In Brasiliens ist der erste Tunnel für die Großen Ameisenbären unter einer Autobahn gebaut worden. So werden Unfälle vermieden und das Überleben der tagaktiven Säugetiere, die auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN stehen, gesichert.

Ein Ameisenbär mit Sender. Foto: ICAS

Wilhelma unterstützt Tunnelbau unter dem „Highway des Todes“

Zwischen 2017 und 2020 überwachten Projekt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreiche Autobahnkilometer im Bundesstaat Mato Grosso du Sul. In diesem Zeitraum zählten sie 766 Große Ameisenbären, 968 Wasserschweine und 425 Tapire als Verkehrsopfer am Straßenrand. Zu den von Ameisenbären gern genutzten Überquerungsstellen gehört die Autobahn BR 262, die aufgrund der hohen Zahl von Wildunfällen in internationalen Medien als „Highway des Todes“ bezeichnet wurde.

„Die Tunnelröhren werden bereits von den Tieren angenommen“, freut sich Stefanie Reska, Leiterin der Stabstelle für Artenschutz in der Wilhelma: „Durch Videoüberwachung wurde das bereits bestätigt. Sowohl Große Ameisenbären als auch Tapire und Greifstachler konnten nachgewiesen werden.“

Wilhelma-Projekt zum Welttag des Ameisenbärs

Somit sei es Fakt, dass die Tunnel für mehr Sicherheit sorgten – nicht nur für bedrohte Tierarten, sondern auch für Autofahrerinnen und Autofahrer. „Wir freuen uns, dass wir über den Ameisenbären als Flaggschiff-Art auch viele Individuen anderer Arten vor dem Unfalltod bewahren werden“, erklärt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin am Welttag der Ameisenbären am 19. November. Seit 2021 unterstützen die Wilhelma und sein Förderverein das Projekt von ICAS („Instituto de Conservação de Animais Silvestres“) mit inzwischen mehr als 100.000 Euro.