Während in Brasilien bei der UN-Klimakonferenz debattiert wird, gibt es Hilfe für eine bedrohte Tierart im Zentrum des Landes – unterstützt von der Wilhelma und ihres Fördervereins.
Was der Artenschützer Arnaud Desbiez bei seinem Besuch im März in der Stuttgarter Wilhelma angekündigt hatte, ist jetzt mit Unterstützung der Wilhelma und des Fördervereins in Südamerika verwirklicht: In Brasiliens ist der erste Tunnel für die Großen Ameisenbären unter einer Autobahn gebaut worden. So werden Unfälle vermieden und das Überleben der tagaktiven Säugetiere, die auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN stehen, gesichert.