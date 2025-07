1 Die Polizei hatte mehr als zwei Tage nach der Frau gefahndet. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Eine 49-Jährige kehrte von einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Psychiatrie zurück. Danach wird nach ihr gefahndet. Mit Erfolg.











Link kopiert



Die aus einer Psychiatrie in Wiesloch geflohene Frau ist gefunden worden. Beamte griffen die 49-Jährige in der Nacht auf Mittwoch auf und brachten sie im Anschluss in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Weitere Einzelheiten ließen die Beamten offen. Die Hintergründe zur Flucht und zum Aufgreifen seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.