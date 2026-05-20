Wiesloch: Patient stirbt in Psychiatrie – Todesursache weiter unklar

Ein Psychiatriepatient verhält sich laut Behörden aggressiv, Polizisten helfen bei der Fixierung. Der Mann stirbt. Die Ermittlungen laufen. Wie es nun weitergehen soll.
Nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, ist die Todesursache weiter unklar. „Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion steht noch keine Todesursache fest“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg mit. „Es werden nun weitere Tests wie Gewebeuntersuchungen und toxikologische Untersuchungen durchgeführt.“ Wann die Ergebnisse vorliegen sollten, sei noch unklar.