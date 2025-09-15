Wieslauftalbahn in Rudersberg: Warum das Wiesel zum Schulstart noch nicht die volle Strecke fährt

Die Züge im Wieslauftal rollen bald wieder die volle Strecke bis Oberndorf. Doch am eigentlich angepeilten Termin zum Schulbeginn nach den Sommerferien hat noch ein Detail gefehlt.
Das vertraute Rumpeln auf den Gleisen war über ein Jahr lang verstummt. Nun naht das Comeback auf ganzer Linie: Vom 22. September soll die Wieslauftalbahn wieder den kompletten Linienweg bis zum Rudersberger Teilort Oberndorf (Rems-Murr-Kreis) befahren. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung des Waiblinger Landratsamts hervor.