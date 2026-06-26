Der vorlaute Esel aus den "Shrek"-Filmen rückt ins Rampenlicht - aber erst in zwei Jahren: Universal und DreamWorks kündigen für den 30. Juni 2028 das Spin-off "Donkey" an.
Was ein gestiefelter Kater kann, schafft ein gesprächiger Esel doch allemal: Dass die beliebte Animationsreihe "Shrek" um einen weiteren Ableger erweitert wird, stand schon länger fest. Nun enthüllten Universal und DreamWorks, wann Shreks hyperaktiver Kumpel sein erstes Solo-Abenteuer bestreiten darf: Wie "Variety" berichtet, soll "Donkey" am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen - also in fast genau zwei Jahren.