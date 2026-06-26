Der vorlaute Esel aus den "Shrek"-Filmen rückt ins Rampenlicht - aber erst in zwei Jahren: Universal und DreamWorks kündigen für den 30. Juni 2028 das Spin-off "Donkey" an.

Was ein gestiefelter Kater kann, schafft ein gesprächiger Esel doch allemal: Dass die beliebte Animationsreihe "Shrek" um einen weiteren Ableger erweitert wird, stand schon länger fest. Nun enthüllten Universal und DreamWorks, wann Shreks hyperaktiver Kumpel sein erstes Solo-Abenteuer bestreiten darf: Wie "Variety" berichtet, soll "Donkey" am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen - also in fast genau zwei Jahren.

Eddie Murphy (65) kehrt darin zurück, um der Hauptfigur im englischen Original erneut die Stimme zu leihen. Erzählt wird dabei die Vorgeschichte, also wie aus einem ganz gewöhnlichen Esel überhaupt erst das beliebte Plappermaul wurde, das das Publikum in "Shrek" kennenlernte.

"Shrek 5" kommt schon ein Jahr früher

Die Regie übernimmt Charlie Bean, der "The Lego Ninjago Movie" sowie die Realverfilmung von "Susi und Strolch" verantwortete. Co-Regie führt Matt Flynn, der bei DreamWorks als Story-Artist bereits an "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" mitwirkte.

Bevor "Donkey" über die Leinwand trabt, schickt das Studio die Hauptreihe zurück ins Kino: "Shrek 5" ist für den Sommer 2027 angekündigt. Mit dabei sind erneut Mike Myers (63) als Shrek, Eddie Murphy als Esel und Cameron Diaz (53) als Shreks große Liebe Fiona. Antonio Banderas (65) scheint derweil nicht mehr als gestiefelter Kater mit an Bord zu sein. Neu zur Besetzung stößt dafür unter anderem Zendaya (29). Die Regie übernehmen die Franchise-Veteranen Conrad Vernon und Walt Dohrn.

Eine Reihe mit Milliarden-Erfolg

Die "Shrek"-Geschichte begann im Jahr 2001. Die Reihe dreht den Gedanken vom klassischen "Und wenn sie nicht gestorben sind" auf links - erzählt aus der Sicht eines missverstandenen Ogers und seiner bunten Truppe aus Märchenfiguren. Der erste "Shrek" entwickelte sich zum Sofort-Erfolg, spielte weltweit fast 500 Millionen US-Dollar ein und gewann als erster Film überhaupt den Oscar in der Kategorie "Bester Animationsfilm".

Es folgten drei Fortsetzungen - "Shrek 2", "Shrek der Dritte" und "Für immer Shrek" - sowie zwei "Der gestiefelte Kater"-Ableger. Zusammen brachten es die Filme auf mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar weltweit.