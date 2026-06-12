Wiedereröffnung in Rudersberg: Die Flut zerstörte ihren Edeka – jetzt feiert Familie Lämmle das Comeback

Nach dem Hochwasser 2024 steht der Edeka Lämmle in Rudersberg vor der Wiedereröffnung. Wie der Markt fast neu entsteht – und welche Überraschung zum Start wartet.
Weinflaschen, Müsliboxen, Fertigsuppen und Schokopralinen stehen in Reih' und Glied: Manche Regale im Rudersberger Edeka-Markt Lämmle sind schon randvoll mit Produkten. Über anderen hängen noch Plastikfolien, an allen Ecken des Marktes wird noch angeschraubt, weggeräumt und aufgehängt. „Überall gibt es noch etwas zu tun“, sagt Karen Lämmle, die den Markt gemeinsam mit ihrer Mutter Renate führt. Die Spannung steigt: Wird zur Wiedereröffnung am 18. Juni alles fertig sein? „Kurz vor Ultimo geht es hier jedenfalls drunter und drüber“, sagt Renate Lämmle.