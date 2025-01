1 Rund 10.000 Menschen sterben pro Jahr durch eigene Hand. „Wir wissen ganz viel über Risikofaktoren, sowohl psychische als auch biologische“, sagt die Psychiaterin Ute Lewitzka. „Aber das hilft uns nicht, das Risiko treffsicher vorherzusagen.“ Foto: Imago/Elmar Gubisch

Ute Lewitzka ist Deutschlands einzige Professorin für Suizidforschung. Sie macht konkrete Vorschläge, wie man mehr Menschen retten könnte.











Viele Suizide könnten verhindert werden. Davon ist Ute Lewitzka überzeugt. Die Psychiaterin hat an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main die erste und einzige Professur für Suizidforschung in Deutschland inne.