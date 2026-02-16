Ross Antony und Nadja Benaissa wurden vor vielen Jahren durch "Popstars" bekannt. Nun gehen sie bei "Let's Dance" an den Start. Schon vor ihnen tanzten etliche ehemalige Castingshow-Stars mit - mit unterschiedlichem Erfolg.

In diesem Jahr wagen sich neben zwölf weiteren Stars auch Nadja Benaissa (43) und Ross Antony (51) bei "Let's Dance" aufs TV-Tanzparkett (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL). Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Sie wurden einst in der früheren RTLzwei-Castingshow "Popstars" entdeckt und schafften den Sprung in die jeweils daraus entstandene Band. Für ihre Teilnahme können sie sich an zahlreichen Castingshow-Kolleginnen und -Kollegen orientieren, die in den vergangenen Jahren schon gezeigt haben, wie weit man bei "Let's Dance" kommen kann.

"Popstars" Nadja Benaissa feierte mit den No Angels, die 2000 aus der ersten "Popstars"-Staffel hervorgingen, große Erfolge. Mit Sandy Mölling (44) nahm bereits ein Mitglied der Girlgroup an der Tanzshow teil. Die Sängerin wirbelte gleich in der Premierenstaffel im Jahr 2006 über das Parkett und landete auf dem dritten Platz.

Auch Ross Antony könnte sich von einem alten Bandkumpel Tipps geben lassen. Giovanni Zarrella (47), der 2001 ebenfalls in der zweiten "Popstars"-Staffel zu Bro'Sis formiert wurde, trat 2017 in der zehnten "Let's Dance"-Staffel an. Der Sänger und Moderator erreichte den vierten Platz.

"Popstars" brachte 2006, dieses Mal auf ProSieben, noch eine sehr erfolgreiche Girlband an den Start: Monrose. Zwei der drei Sängerinnen stellten bereits bei "Let's Dance" ihr Tanztalent unter Beweis. Mandy Capristo (35) wurde in der fünften Staffel im Jahr 2012 Siebte, Senna Gammour (46) schied in der zwölften Staffel 2021 auf dem 12. Platz aus.

"Deutschland sucht den Superstar"

Auch etliche Kandidatinnen und Kandidaten des RTL-Pendants "Deutschland sucht den Superstar" scheuten das harte Training für die Tanzshow nicht. Am erfolgreichsten schlug sich bisher Alexander Klaws (42). Er gewann 2003 die erste Staffel von "DSDS" und konnte elf Jahre später auch den Titel "Dancing Star" einheimsen. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (43) holte er sich 2014 den Sieg in der siebten Staffel.

Sarah Engels (33), damals noch Lombardi, trat in der neunten Staffel 2016 an. Die Zweitplatzierte von "DSDS" 2011 belegte im Finale den zweiten Platz hinter Victoria Swarovski (32). Luca Hänni (31), der "DSDS"-Sieger von 2012, tanzte in Staffel 13 im Jahr 2020 auf den dritten Platz - und ins Herz seiner Tanzpartnerin Christina (35), mit der er inzwischen verheiratet ist und eine Tochter hat.

Mit Thomas "Checker" Karaoglan (32) und Vanessa Neigert (33) waren 2011 und 2021 zwei weitere frühere "DSDS"-Teilnehmer dabei. Karaoglan, der 2010 Fünfter in der Castingshow geworden war, erreichte bei "Let's Dance" nur ein Jahr später den dritten Platz. Neigert wurde 2009 bei "DSDS" Sechste, zwölf Jahre später musste sie die Tanzshow auf dem letzten Platz verlassen.

"Germany's next Topmodel"

Doch nicht nur ehemalige Musik-Castingstars versuchen sich bei "Let's Dance". Auch einige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen stellten schon ihr Tanztalent unter Beweis. Besonders gut klappte es bei Rebecca Mir (34), die als Zweitplatzierte der "GNTM"-Staffel 2011 bekannt wurde. Sie trat 2012 in der Tanzshow an, erreichte auch dort den zweiten Platz und zusätzlich noch das Herz von Tanzprofi Massimo Sinató (45). Das Paar ist seit 2015 verheiratet und bekam im April 2021 einen Sohn.

Barbara Meier (39), Siegerin der zweiten "GNTM"-Staffel im Jahr 2007, traute sich 2018 auf das Tanzparkett. Sie wurde Dritte. Auch Alex Mariah Peter (28), die 2021 als erste Transfrau "GNTM" gewann, war schon bei "Let's Dance" dabei. Sie schied in der 16. Staffel im Jahr 2023 allerdings auf dem 14. und letzten Platz aus.