Ross Antony und Nadja Benaissa wurden vor vielen Jahren durch "Popstars" bekannt. Nun gehen sie bei "Let's Dance" an den Start. Schon vor ihnen tanzten etliche ehemalige Castingshow-Stars mit - mit unterschiedlichem Erfolg.
In diesem Jahr wagen sich neben zwölf weiteren Stars auch Nadja Benaissa (43) und Ross Antony (51) bei "Let's Dance" aufs TV-Tanzparkett (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL). Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Sie wurden einst in der früheren RTLzwei-Castingshow "Popstars" entdeckt und schafften den Sprung in die jeweils daraus entstandene Band. Für ihre Teilnahme können sie sich an zahlreichen Castingshow-Kolleginnen und -Kollegen orientieren, die in den vergangenen Jahren schon gezeigt haben, wie weit man bei "Let's Dance" kommen kann.