Die einen machen es wöchentlich und die anderen nach Lust und Laune. Den Boden regelmäßig zu wischen ist wichtig, um Keime oder gar giftige Stoffe einzudämmen (1), die im Alltag eingeschleppt werden. Aber wie oft sollte gewischt werden?

Wie oft Boden wischen? – Das ist angemessen

Die gängigste Empfehlung ist es, Böden wöchentlich zu wischen (2). Dieses Intervall ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, sondern sollte als Faustregel verstanden werden. Denn wie bei allen Putzthemen ist die Regelmäßigkeit abhängig vom Verschmutzungsgrad. Die folgenden Dinge beeinflussen die Wischhäufigkeit:

1. Personenanzahl

Handelt es sich um einen Single-Haushalt, fällt in der Regel auch weniger Schmutz an. Dann kann es sinnvoll sein, den Boden nur in einem zweiwöchigen Rhythmus zu wischen. Vor allem dann, wenn man viel Zeit außer Haus verbringt. Wohnen mehrere Personen in einem Haushalt zusammen, macht ein wöchentlicher Rhythmus mehr Sinn.

2. Zimmernutzung

Auch die Zimmernutzung spielt eine Rolle. Werden einzelne Zimmer selten genutzt, macht ein wöchentliches Wischen des Bodens hier weniger Sinn. Diese Zimmer können getrost auch mal ausgelassen und in größerem Abstand gewischt werden.

3. Allergien

Für Allergiker ist das Wischen des Bodens eine wichtige Basis, um Allergene in den eigenen vier Wänden in Zaum zu halten. Je nach Beschwerden bzw. Saison kann es bei Allergien auch nötig sein, den Boden mehrmals in der Woche zu wischen. Wichtig ist allerdings eine ganzheitliche Allergiestrategie. Dinge wie Pollenfilter für den Staubsauge oder ein passendes Lüft- und Duschverhalten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für den Umgang mit Allergien.

4. Haustiere

Haustiere erhöhen den Putzaufwand zusätzlich. Befinden sich Katzen oder Hunde im Haushalt, muss öfters gesaugt und gewischt werden, vor allem, wenn diese stark haaren.

Lese-Tipp: Wie oft sollte man das Bad putzen?

Was hilft gegen Staub?

Staub lässt sich leider nicht gänzlich vermeiden. Um die Staubbelastung aber effektiv zu reduzieren, ist regelmäßiges Staubwischen essenziell. Verwenden Sie dabei ein Mikrofasertuch, da es den Staub besser aufnimmt als herkömmliche Staubtücher. Auch ein Staubsauger mit HEPA-Filter kann helfen, Staubpartikel aus der Luft zu filtern. Zusätzlich kann das Verwenden eines Luftreinigers die Staubkonzentration in der Wohnung verringern. Achten Sie außerdem darauf, Teppiche regelmäßig zu reinigen und Gardinen sowie Polstermöbel abzusaugen, um Staubansammlungen zu minimieren.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.