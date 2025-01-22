In einem Interview verrät Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang, wie sie abgenommen hat. Waren Ozempic, Mounjaro oder Wegovy im Spiel?
Ricarda Lang (31) präsentiert sich in diesem Jahr mit strahlendem Lächeln und viel schlanker als früher. Auch von Familienplanung und Schwangerschaft ist die Rede. Aber was genau steckt hinter dem beträchtlichen Gewichtsverlust? Im Interview mit dem "ZEITmagazin" sprach die ehemalige Vorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen Anfang 2025 über die Gründe für ihre Abnehmkur und wie der jahrelange Hass und die Anfeindungen wegen ihres Übergewichts sie zunächst davon abhielten, etwas zu ändern.