Faszinierende Kinounterhaltung muss nicht teuer sein. Das beweist nach "Backrooms" nun auch "Obsession", der ab Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft. Vor ihnen scheffelten bereits andere Horrorstreifen trotz - oder gerade wegen - eines Mikro-Budgets Millionen.
Filmbudgets jenseits der 200 Millionen Dollar sind in den vergangenen Jahren eher zur Regel als zur Ausnahme geworden - hinzu kommen oft ähnlich hohe Marketingkosten. Viele Blockbuster schreiben also mitunter erst schwarze Zahlen, wenn die Einnahmen eine halbe Milliarde Dollar überschreiten. Dass es auch anders geht, beweisen derzeit zwei Horrorstreifen, die international schon seit Wochen für Furore sorgen.