Widerstand gegen Extreme Rechte: Was die Demokratie schützt

Eine neue Studie zeigt, wie autoritäre Kräfte vorgehen, wenn sie an die Macht kommen. Die Analyse mahnt zu schnellem Handeln und breiten Allianzen.
Viele Demonstranten erschienen in aufblasbaren Tier-Kostümen. Einhörner, Hummer, Dinosaurier waren dabei – und ganz viele Frösche. Auf Schildern stand der Slogan „Frogs against Fascism“ (Frösche gegen Faschismus). Es war ein bunter, oft humorvoller Protest, den Zehntausende Amerikaner im Herbst vorigen Jahres gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Straßen trugen.