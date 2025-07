Widerstand gegen EnBW-Pläne: Streit spitzt sich zu: Walheim klagt wegen Klärschlammanlage

1 Auf dem Gelände des früheren Kohlekraftwerks soll eine Anlage zur Klärschlammverbrennung entstehen. Foto: Werner Kuhnle)

Die Gemeinde im Kreis Ludwigsburg wehrt sich gegen die Pläne der EnBW, vor Ort Klärschlamm zu verbrennen – und schaltet den Verwaltungsgerichtshof ein.











Link kopiert



Die Gemeinde Walheim wehrt sich weiter mit Händen und Füßen gegen eine Anlage zur Klärschlammverbrennung, die die EnBW auf dem Gelände ihres früheren Kohlekraftwerks errichten will. Und zwar nicht nur verbal, sondern auch auf juristischem Terrain. So klagt die Kommune nun gegen die Teilgenehmigung zum Bau der Anlage, die das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) am 25. Juni erteilt hatte. Dass man diesen Schritt gehen wolle, habe der Gemeinderat am Freitag, 4. Juli, in einer nicht-öffentlichen Sitzung entschieden, verkündet die Gemeinde in einer Presseerklärung.