WhatsApp ist aus unserer täglichen Kommunikation kaum mehr wegzudenken – umso besser, dass es nun eine Funktion gibt, die Nachrichten schnell und einfach zugänglich macht: die WhatsApp-Channel.

Auf dem WhatsApp-Channel von MeinVfB bekommen Leserinnen und Leser täglich die neuesten Meldungen rund um den VfB Stuttgart direkt aufs Mobiltelefon. Aber längst nicht nur das: Wir bieten euch einen Service aus Exklusivität, Einblicken, Nachrichten und Nähe!

Denn niemand ist so nah dran wie unser MeinVfB-Redaktionsteam. Und durch den WhatsApp-Kanal könnt Ihr genauso nah dran sein wie unsere Reporter – Sie nehmen euch mit in den Arbeitsalltag. Trainingseinheiten, Auswärtsspiele, Pressekonferenzen, Interviewtermine – Ihr wollt wissen, wie es hinter den Kulissen abläuft? Dann abonniert unseren Kanal!

Den WhatsApp-Channel von MeinVfB kann man kostenlos und ganz leicht abonnieren.

Entweder über diesen Direktlink: HIER ABONNIEREN oder auf WhatsApp unten links über den Menüpunkt „Aktuelles“. Dort findet man den Reiter „Kanäle“.

NEU ZUR SAISON 25/26: Sprachnachrichten aus der Redaktion

Wir wollen euch noch näher an unsere Arbeit heranrücken und wollen ab sofort einen neuen Service testen, nämlich regelmäßige Sprachnachrichten mit Updates zu einer besonderen Lage oder einer kleinen Vorschau auf das, was der MeinVfB-Tag so bringen wird. Wir sind gespannt auf euer Feedback per Emoji!

Um einen neuen Kanal hinzuzufügen klicken Sie rechts neben dem Punkt „Kanäle“ auf das kleine Plus-Zeichen und wählen „Kanäle suchen“ aus. Dort dann „MeinVfB“ eingeben. Mit einem Fingertip auf das Plus-Zeichen können Sie den Kanal abonnieren. Anschließend können Sie noch entscheiden, ob Sie bei Aktualisierungen Benachrichtigungen erhalten wollen. Wenn man die Glocke aktiviert, dann erhält man automatisch eine Benachrichtigung, sobald wir ein Nachrichten-Update geschickt haben. Meist passiert das ein- oder zweimal am Tag.

MeinVfB auf WhatsApp – noch wichtig zu wissen:

- Die Mitteilungen der abonnierten Kanäle sind von privaten Chats getrennt

- Auf die Mitteilungen kann man ausschließlich mit Emojis reagieren. Antworten kann man nicht

- Andere User sehen nicht, wem man folgt

Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserem WhatsApp-Kanal – und freuen uns über Reaktionen per Emoji im Kanal.