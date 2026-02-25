Vor der Rückrunde: Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Welches Derby steht an? Welcher Trainer steht gerade besonders unter Druck? Wer hat die besten Karten im Titelrennen? Was tut sich auf dem Transfermarkt? Unsere Lokalsport-Redaktion der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung, haben all das im Blick und liefern euch News, Hintergründe und exklusive Geschichten. Alles gebündelt in einem neuen WhatsApp-Kanal.

Den WhatsApp-Channel Fußball Stuttgart/Filder kann man kostenlos und ganz leicht abonnieren. Entweder über diesen Direktlink: HIER ABONNIEREN oder auf WhatsApp unten links über den Menüpunkt „Aktuelles“. Dort findet man den Reiter „Kanäle“. Um einen neuen Kanal hinzuzufügen klicken Sie rechts neben dem Punkt „Kanäle“ auf das kleine Plus-Zeichen und wählen „Kanäle suchen“ aus. Dort dann „Fußball Stuttgart/Filder“ eingeben. Mit einem Klick auf das Plus-Zeichen können Sie den Kanal abonnieren.

Anschließend können Sie noch entscheiden, ob Sie bei Aktualisierungen Benachrichtigungen erhalten wollen. Wenn man die Glocke aktiviert, dann erhält man automatisch eine Benachrichtigung, sobald wir ein Nachrichten-Update geschickt haben. Meist passiert das ein- oder zweimal am Tag.

Noch wichtig zu wissen:

Die Mitteilungen der abonnierten Kanäle sind von privaten Chats getrennt

Auf die Mitteilungen kann man ausschließlich mit Emojis reagieren. Antworten kann man nicht

Andere User sehen nicht, wem man folgt

Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserem WhatsApp-Kanal – und freuen uns über Reaktionen per Emoji im Kanal.