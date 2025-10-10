WhatsApp: Benutzernamen jetzt schon reservieren?

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Benutzernamen in der App integriert. Kann man sich jetzt schon beliebte Namen sichern?

WhatsApp arbeitet laut einem Bericht von WABetaInfo an einer neuen Funktion, die für viele Nutzer interessant sein dürfte. Künftig soll es möglich sein, einen eigenen Benutzernamen als Alternative zur Telefonnumer auf WhatsApp zu verwenden. Somit müsste man die Nummer nicht mehr zwangsweise teilen. Die Frage ist: Lässt sich dieser Name bereits jetzt sichern?

WhatsApp-Benutzernamen noch nicht verfügbar

Kurz gesagt: Nein, aktuell ist eine Reservierung noch nicht möglich. Die Funktion befindet sich weiterhin in Entwicklung und ist sowohl in der aktuellen Beta als auch in der regulären App noch nicht freigeschaltet. Allerdings deuten Hinweise in der neuesten Beta-Version für Android darauf hin, dass WhatsApp die Reservierung für Benutzernamen bald aktivieren könnte, wie WABetaInfo schreibt.

Wie legt man einen Benutzernamen fest?

Die Einrichtung eines Benutzernamens bei WhatsApp soll künftig direkt in den Kontoeinstellungen möglich sein. Sobald das Feature freigeschaltet ist, lässt sich dort ein eindeutiger Name wählen, über den andere Nutzer das Profil finden und kontaktieren können – ganz ohne Telefonnummer. Dabei müssen jedoch bestimmte Vorgaben eingehalten werden: Der Name muss zwischen drei und dreißig Zeichen lang sein und darf nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkte und Unterstriche enthalten. Er darf weder mit „www.“ beginnen noch mit einer Domainendung wie „.com“ enden und muss eindeutig sein – bereits vergebene Namen sind nicht mehr verfügbar. Nach der Bestätigung ist der Benutzername mit dem Konto verknüpft und kann künftig als alternative Kontaktmöglichkeit genutzt werden.

Wann wird das Feature verfügbar sein?

Ein konkretes Datum für den Start der Funktion gibt es noch nicht. Laut Angaben von WABetaInfo dürfte die Einführung aber in naher Zukunft erfolgen. Möglicherweise erfolgt der Rollout in zwei Schritten: