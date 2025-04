Ab dem 5. Mai 2025 zieht WhatsApp einen klaren Schlussstrich: Nutzer mit älteren iPhones, auf denen noch iOS 15.0 oder eine frühere Version läuft, können die App dann nicht mehr verwenden. Der Messaging-Dienst hebt die Mindestanforderung an das Betriebssystem – künftig wird mindestens iOS 15.1 vorausgesetzt.

Diese iPhones sind betroffen

Die Umstellung trifft vor allem ältere iPhone-Modelle, für die kein Update auf iOS 15.1 oder höher möglich ist. Dazu gehören alle iPhones, die vor 2015 erschienen sind. So werden ab dem 05. Mai das iPhone 6 Plus und iPhone 6 nicht mehr unterstützt. Das iPhone 6s und iPhone 6s Plus unterstützen weiterhin WhatsApp. Auch das iPhone SE der 1 Generation und alle neueren Modelle (ab iPhone 7) bleiben weiterhin mit WhatsApp kompatibel.

Warum wird der Support eingestellt?

WhatsApp begründet die Entscheidung mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Betriebssystemen. Ältere Systeme erhalten keine Sicherheitsupdates mehr oder unterstützen nicht alle Funktionen der App. Zudem wird geprüft, wie viele Nutzer von veralteten Geräten betroffen sind – bei zu geringen Nutzerzahlen wird der Support eingestellt.

Was bedeutet das für Betroffene?

Wer betroffen ist, erhält im Vorfeld innerhalb von WhatsApp mehrere Hinweise auf die bevorstehende Abschaltung. Ein App-Update auf einem nicht unterstützten Betriebssystem wird ab dem Stichtag nicht mehr möglich sein. Auch die Neuinstallation der App oder das Verifizieren einer Telefonnummer auf diesen Geräten wird ab Mai 2025 nicht mehr funktionieren.

Was können Nutzer tun?

Upgrade prüfen : Wer noch ein iPhone mit iOS 15 nutzt, sollte in den Einstellungen nachsehen, ob ein Update auf iOS 15.1 oder neuer möglich ist.

: Wer noch ein iPhone mit iOS 15 nutzt, sollte in den Einstellungen nachsehen, ob ein Update auf iOS 15.1 oder neuer möglich ist. Gerät wechseln: Falls das nicht möglich ist, bleibt nur der Umstieg auf ein neueres Smartphone.

Weitere Informationen zu unterstützten Geräten und Betriebssystemen veröffentlicht WhatsApp regelmäßig auf seiner offiziellen Hilfeseite.