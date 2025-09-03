An diesem Mittwoch steigt das Achtelfinalspiel gegen den großen Favoriten Stuttgarter Kickers. Warum die Partie schon um 17.15 Uhr beginnt und die Aufstellung Kopfzerbrechen macht.
Es ist ja schon ein verrücktes Jahr für die Fußballabteilung des TSV Weilimdorf. Bereits vier Monate vor dessen Ende weiß man gar nicht, wo man mit der Auflistung der Höhepunkte anfangen soll. Doppelaufstieg beider Männerteams, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Verbandsliga. Dann der erneute deutsche Meistertitel der Futsal-Mannschaft, die soeben erst vom Champions-League-Auftritt aus Sofia heimgekehrt ist. Sollte es aber einen höchsten aller Höhepunkte geben, so steht der erst an diesem Mittwochabend bevor. Sportplatz Giebelstraße, 17.15 Uhr: Zeit für das Spiel der Spiele. Achtelfinale im Verbandspokalwettbewerb gegen die Stuttgarter Kickers. „Ein Festtag für uns“, sagt der sportliche Leiter Michael Bachmann, der auf eine vierstellige Zuschauerzahl hofft.