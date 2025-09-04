WFV-Pokal: TSV Weilimdorf: Die Nummer drei der Stadt heizt dem Favoriten Stuttgarter Kickers ein

Nach dem nur knappen Pokal-Aus gegen die Kickers herrscht bei den Fußballern des TSV Weilimdorf Stolz. Auch beim Co-Trainer Oliver Stierle, der bis auf weiteres zum Chefcoach aufsteigt.

Stolz. Dieses Wort fiel nach der 1:2-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers im Achtelfinale des WFV-Pokals unisono in den Gesprächen mit den Beteiligten des TSV Weilimdorf. Und damit war nicht nur die Leistung des Verbandsliga-Aufsteigers gemeint, der den großen Favoriten gehörig ins Schwitzen brachte, sondern vielmehr der Stolz auf den Verein und die Entwicklung der Mannschaft in den zurückliegenden Jahren. „Das, was wir heute geleistet haben, zeigt, dass wir ein gutes Stück näher an die Kickers herangerutscht sind“, sagte der Kapitän Bastian Joas.

Nichts verdeutlicht diese Entwicklung mehr als die aktuelle Begegnung. Noch vor zwei Jahren ging der damalige Landesligist ebenfalls im Pokalwettbewerb gegen die Kickers sang- und klanglos mit 0:7 unter. Diesmal waren die Weilimdorfer mindestens auf Augenhöhe. In den ersten 30 Minuten waren sie sogar das bessere Team. Wie im Vorfeld vorgenommen, schaltete der Außenseiter nach Balleroberungen schnell um und konterte die teils völlig von der Rolle agierende Defensive seines Gegners aus. Mehrmals bewahrte der Keeper Leon Neaimé bei seinem ersten Pflichtspiel in dieser Saison die Blauen mit überragenden Paraden vor einem Rückstand. So blieb der 20-Jährige im Eins-gegen-eins gegen Riccardo Scarcelli der Sieger. Und wenig später wehrte er spektakulär gegen Terry Offei ab und parierte dann auch zwei Nachschüsse des Ex-Kickers-Spielers Enis Küley. „Den kann man auch mal machen“, sagte Joas schmunzelnd mit Blick auf die verpasste Großchance.

Umso ärgerlicher für die Gastgeber, dass stattdessen die Kickers durch Per Lockl glücklich in Führung gingen (34.). Aber auch nach der vermeintlichen Vorentscheidung für den in der zweiten Hälfte besser agierenden Regionalligisten durch das ehemalige Liverpool-Talent Melkamu Frauendorf (63.) steckten die Weilimdorfer nicht auf und verkürzten kurz vor Schluss durch Joas (84.). Küley setzte sich an der Grundlinie durch, sein abgeblockter Ball fiel Joas vor die Füße, der aus kurzer Distanz traf. „Am Ende hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die erfahrene“, erkannte Joas.

Der Anführer ist trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt der Seinen, sieht er sie doch nicht mehr so weit weg von der Nummer zwei im Stuttgarter Fußball, eben den Kickers. „Wir haben eine Riesenentwicklung gemacht in den vergangenen Jahren. Das fängt in der Kabine an, die wir selber umgebaut haben, bis dann hier auf den Platz“, sagte Joas. Noch nie hatte der Verein zuvor ein Achtelfinale im Verbandspokal erreicht. Einer, der die Entwicklung der Mannschaft einschätzen kann wie kaum ein Zweiter, ist Tamer-Harun Fara. Der Mittelfeldspieler ist nach Samir Genc das zweite Urgestein des Teams und trägt seit zehn Jahren das Weilimdorfer Trikot. „Ich spiele seit der Bezirksliga im Verein. Was sich seitdem hier getan hat, ist unglaublich. Das Spiel heute war der Stempel darauf, dass wir die Nummer drei in der Stadt sind“, sagte Fara.

Aufswung eng mit Manuel Fischer verknüpft

Eng verknüpft ist der Aufschwung mit dem Namen Manuel Fischer. Der Ex-VfB-Profi übernahm die Mannschaft vor gut zwei Jahren und machte aus einem Chaotenhaufen einen Meister und Aufsteiger. Aktuell befindet Fischer sich im Krankenstand. Nach Vereinsangaben könnte es sich um eine längere Pause handeln. Bis auf Weiteres trägt der Co-Trainer Oliver Stierle die Verantwortung, wie bereits beim Pokalspiel. Der zweite Fischer-Assistent, Patrick Härle, zugleich Abteilungsleiter, weilt im Urlaub.

„Für mich war es ein Highlight, gegen meine alte Liebe zu spielen, dann noch vor einer atemberaubenden Kulisse“, sagte der ehemalige Kickers-Verteidiger Stierle nach seinem Einsatz an der Seitenlinie vor gut 950 Zuschauern. „Hut ab auch vor der Mannschaft – sie hat wirklich alles reingehauen, was nötig war. In der ersten Hälfte müssen wir schon mit zwei oder drei Toren führen, dann geht es vielleicht anders aus“, sagte Stierle.

Fußball-Fest spült 5.000 Euro in die Kassen

Was hängen bleibt von diesem starken Auftritt, der dennoch das Aus im Wettbewerb bedeutete? „Wir müssen uns vor niemandem verstecken – auch nicht in der Verbandsliga. Wir müssen nur auch in der Liga so agieren, wie wir heute agiert haben“, sagte Stierle vor dem folgenden Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Tübingen. Finanziell spült das „Fest“, wie es der sportliche Leiter Michael Bachmann bezeichnete, wohl rund 5.000 Euro in die Kassen. „Der Verein lebt richtig, das hat man heute gesehen“, sagte Bachmann. Ein Indiz dafür: Unter den rund 50 Helfern waren sich selbst drei Futsal-Nationalspieler nicht zu schade, mit für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

TSV Weilimdorf: Simone – Zinram-Kisch, Bozoglu, Sadikovic, Milenkovic (84. Kugiumtzidis) – Kakou (65. Schieber), Küley – Fara (58. Genc), Joas, Scarcelli (71. Berretta) – Offei.

SV Stuttgarter Kickers: Neaimé – Udogu, Petrovic (32. Danquah), Schwab, Fundel – Lockl, Blank (58. Tomic), Kiefer – Hencke (46. Frauendorf), Faß (66. Unsöld), Berisha (89. Borac).

In der Liga gefordert

Gegner

Am kommenden Samstag, 15.30 Uhr empfängt der TSV Weilimdorf den TSG Tübingen. Die Mannschaft von Michael Frick steht mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem zwölften Tabellenplatz.

Ziel

„Wir wollen den ersten Heimsieg der Saison holen“, sagt Weilimdorf Mittelfeldspieler Tamer-Harun Fara. „Wenn wir den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen, dann bin ich überzeugt, dass er klappt“, sagt er weiter. Das der Klassenerhalb klappt, davon ist Fara überzeugt – schließlich ist er in 10 Jahren beim TSV Weilimdorf nicht einmal abgestiegen.