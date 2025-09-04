WFV-Pokal: TSV Weilimdorf: Die Nummer drei der Stadt heizt dem Favoriten Stuttgarter Kickers ein

Nach dem nur knappen Pokal-Aus gegen die Kickers herrscht bei den Fußballern des TSV Weilimdorf Stolz. Auch beim Co-Trainer Oliver Stierle, der bis auf weiteres zum Chefcoach aufsteigt.
Stolz. Dieses Wort fiel nach der 1:2-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers im Achtelfinale des WFV-Pokals unisono in den Gesprächen mit den Beteiligten des TSV Weilimdorf. Und damit war nicht nur die Leistung des Verbandsliga-Aufsteigers gemeint, der den großen Favoriten gehörig ins Schwitzen brachte, sondern vielmehr der Stolz auf den Verein und die Entwicklung der Mannschaft in den zurückliegenden Jahren. „Das, was wir heute geleistet haben, zeigt, dass wir ein gutes Stück näher an die Kickers herangerutscht sind“, sagte der Kapitän Bastian Joas.