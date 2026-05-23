WFV-Pokal-Finale: Aus der Pokaltraum für die Stuttgarter Kickers – Großaspach holt Double

Die Stuttgarter Kickers verlieren das WFV-Pokal-Finale vor 8533 Zuschauern gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:4. Der Drittliga-Aufsteiger sichert sich damit erneut das Double.
Regionalligist Stuttgarter Kickers hat es verpasst, zum vierten Mal nach 2005, 2006 und 2022 den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) zu holen: Das 1:4 (0:1) gegen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großasapch bedeutete dagegen für den Dorfklub nicht nur das zweite Double in Serie, sondern auch die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Runde (21. bis 24. August). Die Auslosung findet am 6. Juni (18 Uhr) statt