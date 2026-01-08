Wetterwarnung am Airport: Schneefälle können Flugverkehr in Stuttgart beeinträchtigen

1 Der Flughafen Stuttgart sieht sich gut auf die winterlichen Bedingungen vorbereitet Foto: dpa

Wegen angekündigter Schneefälle bittet der Flughafen Stuttgart Reisende, sich vor der Anreise über ihren Flug zu informieren. Am Abend sind Verspätungen möglich.











Der Flughafen Stuttgart bittet Reisende mit Blick auf die für die Abendstunden angekündigten Schneefälle, sich vor der Anreise zum Flughafen über den geplanten Flug zu informieren. Das gehe online oder direkt bei der Airline. „Aufgrund der angekündigten winterlichen Wetterlage in weiten Teilen Deutschlands und Europas kann es am Donnerstagabend auch am Flughafen Stuttgart zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen“, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft.