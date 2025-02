Es bleibt regnerisch in Stuttgart. Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst blickt mit uns auf das Wetter in den kommenden Tagen.

Stuttgart präsentiert sich aktuell grau und regnerisch. Das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern, wenn sich die Prognosen von Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bewahrheiten sollten.

Am Dienstag regnet es in der Region Stuttgart. „Richtung Abend wird dieser aber abziehen“, erwartet der Wetter-Experte. In der Nacht auf Mittwoch werde es dann wechselhaft mit Bewölkung und schwachen Schauern.

Wann wird das Wetter besser?

Wer kurzfristig auf sonnigeres Wetter hofft, wird wohl enttäuscht, denn auch für Mittwoch sagt Crouse Regen voraus. Mit einer Beruhigung sei erst in der Nacht auf Donnerstag zu rechnen, in der es auch eine Chance auf leichten Frost und Glätte gebe.

Danach ziehe allerdings das nächste Frontensystem herbei, sodass erst Richtung Wochenende tagsüber mit besserem Wetter zu rechnen sei. Dann nehme der Hochdruckeinfluss nämlich zu.

Höchsttemperaturen und Schneefallgrenze

Die Höchsttemperatur in Stuttgart liegt am Dienstag bei elf Grad. In den darauffolgenden Tagen erwartet Crouse ein „Plateau von sieben bis acht Grad“. Nachts ist in Stuttgart in den kommenden Tagen nicht mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu rechnen.

Schnee wird es in der Landeshauptstadt laut den Vorhersagen des DWD nicht geben. Im Gegensatz zum Hochschwarzwald – dort soll es in der Nacht auf Mittwoch oberhalb einer Höhe von 800 Meter schneien.