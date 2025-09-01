Wetter in Stuttgart und der Region: Herbst startet mit traumhaftem Sonnenaufgang – so wird das Wetter in Stuttgart

Zum meteorologischen Herbstanfang zeigte sich der Himmel über Stuttgart in strahlenden Orangetönen. Doch wird auch das Wetter herbstlich? Der Deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.

Zum meteorologischen Herbstanfang zeigte sich der Himmel über Stuttgart am Montagmorgen von seiner schönsten Seite: Wer aus dem Fenster gesehen hat, konnte einen schönen orange-goldenen Sonnenaufgang beobachten. Doch bringt der Herbstanfang auch spürbare Wetterveränderungen mit sich? Oder bleibt es vorerst so freundlich wie der Montagmorgen? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage.

„Das Wetter ist vor allem temperaturtechnisch noch nicht so sehr auf Herbstkurs. Die Woche wird insgesamt auch immer mal wieder spätsommerliche Abschnitte bringen, wenngleich es auch gerade unter der Woche erstmal noch teilweise unbeständig sein wird.“, sagt Meteorologe Dominik Smieskol.

„Montagnacht zieht von Süden her nochmal schauerartiger Regen auf, da können vielleicht ein paar Gewitter dabei sein. Der Dienstagmorgen schließt sich auch eher wechselhaft an mit einzelnen Schauern und Gewittern.“, erklärt der DWD-Experte. „Die Temperaturen sind eher noch ein bisschen bescheiden mit Höchstwerten um die 20 Grad“, sagt Smieskol.

„In den Folgetagen sind die Temperaturen aber eher auf spätsommerlichen Niveau. Am Mittwoch erwarten wir in der Stuttgarter Region 25 Grad, am Donnerstag um die 26 Grad.“, erklärt der DWD-Experte. Auch wenn der Himmel zwar nicht den nicht den ganzen Tag strahlend blau sei, seien einige Stunden Sonne dabei, so Smieskol. Mittwochs seien diese eher in der zweiten Tageshälfte, donnerstags dann eher in der ersten.

Der erste Septemberhimmel zeigte sich am Morgen in schönen Orangetönen. Foto: Lukas Jenkner

„Von Donnerstag auf Freitag wird nochmal ein Regengebiet durch die Region Stuttgart ziehen, zum Wochenende hin deutet sich wieder eher freundliches Spätsommerwetter an.“, erklärt der Meteorologe.