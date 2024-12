Am Sonntagabend und Montagmorgen erstrahlte der Himmel über Bad Cannstatt in einem fast unwirklichen pink. Der Wetterdienst Stuttgart erklärt das Phänomen.

Als Nadine Sprügel am Sonntagabend den pinken Himmel über Bad Cannstatt sah, war sie so beeindruckt, dass sie im Nieselregen Fotos davon schoss. Sie schickte die Fotos unserer Zeitung mit der Bitte um Klärung, ob es sich dabei um Polarlichter handelt.

Marc Joußen, Wetterdiensttechniker vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, klärt auf: „Polarlichter werden das nicht gewesen sein.“ Der Grund: „Polarlichter sieht man eher in der tiefen Nacht bei sternklarem Himmel.“ Am Sonntagabend sei der Himmel jedoch wolkenverhangen gewesen. Zudem habe es leicht geregnet. Was aber war dann der Grund für den farbenfrohen Himmel?

Besonderes Farbspektakel. Foto: StZN/Nadine Sprügel

„Durch die besonderen Wolkenformationen wurde das Licht vermutlich so gebrochen, dass sich derartige Farbspektakel ergeben. Durch den Nieselregen streut sich das Licht dann noch mal mehr.“ Das einfallende Licht werde dadurch besonders gebrochen. Generell können aber Polarlichter grundsätzlich auch pink oder lila sein und nicht nur grün.