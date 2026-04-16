Wetter in Baden-Württemberg: Wo es im Südwesten wärmer wird – und wann es wieder regnet

Milde Temperaturen, Sonne und nur vereinzelt Schauer: So startet der Südwesten ins Wochenende. Wann laut Wetterdienst Regen und kühle Nächte zu erwarten sind.

Der Südwesten bekommt noch ein paar freundliche Tage, bevor der launische April seinem Ruf wieder alle Ehre macht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg eine Mischung aus Sonne und Quellwolken, vereinzelt kann auch mal ein Schauer durchziehen. Die Temperaturen sollen auf 16 Grad in höheren Lagen bis 22 Grad im Rheintal steigen, bei schwachem bis mäßigem Wind aus vorwiegend westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag bleibt es der Vorhersage zufolge wolkig und niederschlagsfrei, lokal kann Nebel aufkommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 2 Grad, im Umfeld der Alb und südlich davon ist örtlich auch Frost in Bodennähe möglich.

Am Freitag zeigt sich der Südwesten laut DWD heiter bis wolkig und voraussichtlich überall trocken. Die Temperaturen stiegen auf 18 bis 24 Grad, der Wind drehe auf nördliche Richtungen und bleibe schwach.

Am Samstag noch mächtig Sonne

Am Samstag kommen neben zeitweiligem Sonnenschein auch einige Quellwolken heran, meist bleibt es laut DWD aber noch trocken. Die Temperaturen erreichten laut DWD rund 19 Grad im Hochschwarzwald und sonst zwischen 21 und 24 Grad, der Wind bleibe schwach und komme weiter aus nördlicher Richtung.

Am Sonntag ist wieder mit Regen zu rechnen (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

In der Nacht zum Sonntag setzt dann aber schauerartiger Regen ein – bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad – bevor es zur kommenden Woche wieder ungemütlich werden soll.