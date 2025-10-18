Wetter in Baden-Württemberg: Trübes Wochenende im Südwesten – teils kann es stürmisch werden

1 Am Morgen ist es derzeit häufiger neblig. Foto: Patrick Pleul/dpa/Patrick Pleul

Nebel morgens, Nebel nachts und viele Wolken. Im Südwesten gestaltet sich das Wochenende trotz gelegentlicher Sonne eher trüb. Auf dem Feldberg wird es stürmisch.











In einigen Gegenden von Baden-Württemberg hält sich der Nebel am Wochenende zäh. Vor allem in Talsenken kann sich die grau-weiße Schicht den ganzen Tag bleiben. Ansonsten blinzelt am Samstag auch mal die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 9 Grad in den kühleren Regionen und bis zu 16 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf dem Feldberg sind zeitweise starke Böen möglich.