Wetter in Baden-Württemberg: An diesem Ort im Südwesten könnte ein Temperaturrekord geknackt werden

Frühsommer im Februar? Bis zu 23 Grad in Baden-Württemberg lassen den alten Höchstwert wackeln. Doch Nebel, Frost und stürmische Böen könnten für Überraschungen sorgen.
In Baden-Württemberg wackelt dieser Tage der bisherige Temperaturrekord für den Februar. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 23 Grad im Breisgau. Zum Vergleich: Die höchste Temperatur, die im Südwesten bisher in einem Februar gemessen worden sei, habe bei 22,5 Grad gelegen - am 29. Februar 1960 im südbadischen Müllheim.