Wetter in Baden-Württemberg: An diesem Ort im Südwesten könnte ein Temperaturrekord geknackt werden

Frühsommer im Februar? Bis zu 23 Grad in Baden-Württemberg lassen den alten Höchstwert wackeln. Doch Nebel, Frost und stürmische Böen könnten für Überraschungen sorgen.

In Baden-Württemberg wackelt dieser Tage der bisherige Temperaturrekord für den Februar. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 23 Grad im Breisgau. Zum Vergleich: Die höchste Temperatur, die im Südwesten bisher in einem Februar gemessen worden sei, habe bei 22,5 Grad gelegen - am 29. Februar 1960 im südbadischen Müllheim.

Heute könnten noch Nebel und Hochnebel die Sicht trüben, bevor sich im Tagesverlauf die Sonne durchsetzt. Danach dürfte es nach der Vorhersage verbreitet freundlich und ausgesprochen mild werden.

Der Frühling zeigt sich bereits hier und da in Baden-Württemberg. Foto: Uwe Anspach/dpa/Uwe Anspach

Die Temperaturen erreichen laut DWD rund 15 Grad in Oberschwaben und bis zu 21 Grad im Breisgau. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, der böig auffrischen könne. Auf dem Feldberg seien stürmische Böen möglich.

Klare Nacht mit Nebel und Frostgefahr

In der Nacht zum Freitag ziehen den Angaben nach hohe Wolkenfelder über das Land. Gebietsweise bilde sich erneut Nebel, vor allem an Flüssen und in Niederungen. Niederschlag erwarten die Fachleute keinen. Die Tiefstwerte liegen der Prognose zufolge zwischen 8 Grad im Bergland und bis minus 1 Grad im Allgäu, wo örtlich Frost auftreten könnte.

Am Freitag dürfte sich der Nebel rasch auflösen, danach bleibt es aller Voraussicht nach freundlich und trocken. Mit 17 Grad in Oberschwaben und bis zu 23 Grad im Breisgau werden erneut sehr hohe Temperaturen erwartet. Der Südwestwind wehe mäßig, in den Hochlagen des Schwarzwaldes seien weiterhin starke bis stürmische Böen möglich.

Zum Wochenende mehr Wolken und Regen

In der Nacht zu Samstag nimmt die Bewölkung zu, wie der DWD ankündigte. In der zweiten Nachthälfte könnten von Nordwesten her leichte Niederschläge aufziehen. Die Temperaturen gehen dann wohl auf 7 Grad in Nordbaden und bis 0 Grad im Allgäu zurück.

Am Samstag selbst soll es wolkig bis stark bewölkt sein, von Nordwesten ziehen Regenfälle heran, teils schauerartig. Die Höchstwerte sollen zwischen 14 Grad im Hotzenwald und 18 Grad in der Hohenloher Ebene liegen. In der Nacht zum Sonntag sind bei 6 bis 3 Grad weitere einzelne Regenschauer möglich.