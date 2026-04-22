Wetter im Mai: Eisheilige verlieren an Bedeutung - droht dennoch Spätfrost?

Von „Schweißheiligen“ bis „Schneeheiligen“: Bauernregeln zu den Eisheiligen haben den Mai einst bestimmt, aber sie wackeln auch in diesem Jahr. Wie viel Verlass ist noch drauf?
Vor allem Hobbygärtner schauen Jahr für Jahr bang auf die sogenannten Eisheiligen, die Mitte Mai noch einmal Spätfrost bringen und die jungen Pflanzentriebe und Setzlinge angreifen können. Lange galt als gesetzt, dass es sich zwischen etwa dem 11. und 15. Mai noch einmal deutlich abkühlt – teils sogar mit Bodenfrost. Kein festes Naturgesetz, sondern eine Erfahrungsregel aus der Landwirtschaft. Und nach wie vor warten viele Gärtner, bis sie vorbei sind.