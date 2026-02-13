Am Wochenende kommt der Winter zurück, im Südwesten soll es schneien. Wie sind die Aussichten für Stuttgart?

Der Winter kommt zurück nach Baden-Württemberg. Am Samstag kann es im Südwesten wieder schneien. In Stuttgart dürfte es hingegen höchstens Schneematsch geben. Die Schneefallgrenze liegt laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bei um die 400 Meter. In der letzten Januarwoche hatte die Landeshauptstadt einen echten Wintereinbruch erlebt. Ähnliches geben die Aussichten diesesmal nicht her.

Am Samstag regnet es zunächst, der Niederschlag geht im Tagesverlauf in Schnee über. „Oberhalb von 400 Meter können ein, zwei Zentimeter liegen bleiben. Oberhalb von 600 bis 800 Metern können es gebietsweise auch mal fünf Zentimeter sein“, so Steiner.

Heißt im Umkehrschluss: in Stuttgart gibt es voraussichtlich keinen Schnee – zumindest nicht im Kessel. In den höheren Lagen können hingegen einzelne Flocken vom Himmel rieseln. Liegen bleiben dürfte davon allerdings nichts. Aber es kann glatt werden. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt heißt es zudem: warm einpacken.

Schnee in Stuttgart auch in der Nacht auf Montag möglich

Die Front zieht in der Nacht zum Sonntag weiter. Es wird ein freundlicher Tag, die Sonne kann auch mal durch die Wolken blinzeln. „Das sollten wir genießen“, sagt Steiner. Denn in der Nacht zum Montag kündigen sich neue Niederschläge an, zunächst in Form von Schnee, der bis in die Niederungen – also auch in Stuttgart – fällt. Im Laufe der Nacht geht der aber in Regen über. „Das ist der Aufgalopp für eine unbeständige Woche“, so der Meteorologe. Vorhergesagt sind viele Schauer und es wird stürmisch.