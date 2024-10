Für das kommende Wochenende erwarten uns weiterhin herbstliche Temperaturen. Wasenbesucher müssen mit wenig Sonne und bewölktem Himmel rechnen – und nach dem Besuch im Festzelt am besten in die warme Jacke schlüpfen.

Nordostwind sorgt für Durchzug

Am Freitag bleibe es wechselhaft mit gelegentlichen, aber wenig ergiebigen Schauern bei Temperaturen um 12 bis 13 Grad, berichtet Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst. Der frische Nordostwind vom Donnerstag ist in der Stuttgarter Region auch am Freitag weiterhin zu spüren. Besuchern auf den Fahrgeschäften kann hoch oben ein kalter Wind um die Ohren wehen.

Samstag überwiegend trocken

Am Samstag bleiben die Temperaturen ähnlich, mit Werten zwischen 5 und 8 Grad in den Morgenstunden und bis zu 13 Grad am Nachmittag. In der Nacht auf Samstag treten noch vereinzelte Schauer auf, die aber im Laufe des Tages nach Osten abziehen, teilt der Wetterexperte mit. Tagsüber bleibe es meist trocken mit nur vereinzelten Schauern und einem wechselbewölkten Himmel. Der frische Nordostwind soll bis Samstag abflauen und nur noch schwach bis mäßig zu spüren sein.

Mittelmeerluft bringt wärmere Temperaturen

Am Sonntag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei und etwas milder, mit Temperaturen um die 16 Grad am Nachmittag. Voraussichtlich wird am frühen Montagmorgen wieder etwas Regen aufziehen. Nach dem wechselhaften Wochenende bringt der Wochenbeginn dann wärmere Temperaturen. „Der Regen bringt ein Schwall Mittelmeerluft mit sich, sodass die Temperaturen am Montag bis auf 20 bis 21 Grad steigen können“, sagt Puckert.