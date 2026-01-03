Wetter am Wochenende: Bibbernde Kälte erwartet – so viel Schnee soll in Stuttgart fallen

Rote Nasen, klamme Finger, kalte Ohren – in Stuttgart legt der Winter noch einmal nach. Schneeschauer und böiger Wind sorgen am Wochenende für bibbernde Kälte.
– Winterjacke, Handschuhe und Schal am Wochenende unbedingt anziehen – das Wetter im Raum Stuttgart zeigt sich von seiner ruppigen Seite mit frostigen Temperaturen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge verläuft der Samstag wechselnd bewölkt. So rechnet DWD-Wetterexperte Marko Puckert am Samstagnachmittag mit Schneefall in der Kesselstadt. In der Landeshauptstadt fallen demnach wohl 1 bis 2 Zentimeter Neuschnee.