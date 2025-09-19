Werkzeug-Sparte: Besiegelt: Bosch-Standort Leinfelden schließt 2026

Bosch stellt die Produktion von Elektrowerkzeugen in Leinfelden endgültig ein. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich nun auf einen Sozialplan geeinigt.

Seit April ist der Plan bekannt, nun wurde er zur Gewissheit – zu einer traurigen für die 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bosch-Werks Leinfelden. Das vor 70 Jahren gegründete Stammwerk zur Produktion von Elektro-Werkzeugen wird Ende 2026 dicht gemacht. Dasselbe gilt für den sächsischen Bosch-Standort in Sebnitz. Die Produktion der sogenannten Power-Tools wird nach Ungarn und China verlagert. Das Vorgehen hatte die Arbeitnehmervertretung nach Bekanntwerden der Entscheidung als einen „Schlag gegen die eigene Tradition“ und als „Tabubruch“ bezeichnet.

Nun haben sich der Leinfelder Bosch-Betriebsrat mit Karin Solda an der Spitze und die Geschäftsführung auf einen Sozialplan geeinigt, der die von der Arbeitnehmervertretung geforderte Transfergesellschaft vorsieht. Der Wechsel in diese Vermittlungseinheit schützt die Betroffenen zunächst vor dem direkten Übergang in die Arbeitslosigkeit und dient der beruflichen Neuorientierung. Außerdem wird eine Abfindungsprogramm aufgelegt.

Kritik an der Entscheidung zur Schließung übte vor einem halben Jahr auch SPD-Landeschef Andreas Stoch. Wenn gerade die Rendite etwas geringer ausfalle, sei das kein Grund, sich von diesen Menschen abzuwenden, sagte er.

Standort mit langer Tradition: Bosch in Leinfelden. Foto: oh

„Uns ist bewusst, dass die letzten Wochen und Monate für die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äußerst schwierig waren“, sagt Thomas Donato, Vorsitzender des Bereichsvorstands bei Bosch Power Tools: „Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt mit den Arbeitnehmervertretern eine Einigung erzielt haben und Klarheit schaffen.“

Die Power-Tool-Sparte beinhaltet neben Elektrowerkzeugen und Zubehör, Gartengeräte sowie Messtechnik. Bosch erwirtschaftete dabei 2024 weltweit einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.