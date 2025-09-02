Werbeaktion in Tamm: Lea-Gegner verkaufen „Schanzacker-Döner“

Die Gegner der Landeserstaufnahmestelle auf dem Schanzacker im Kreis Ludwigsburg werden auch im dritten Protestjahr nicht müde. Nun sind sie sogar kulinarisch aktiv.
Eigentlich ist es ein ganz normaler Döner, wie es ihn im City Grillhaus am Tammer Bahnhof jeden Tag zu kaufen gibt. Mittwochs zwischen 17 und 21 Uhr wird er aber zum politischen Symbol. Dann verkauft Inhaber Mehmet Das sein Gericht als „Schanzacker-Döner“ – für 4,99 Euro. Er will sich so mit den Gegnern der Landeserstaufnahmestelle auf dem Schanzacker solidarisch zeigen.